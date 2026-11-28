內地反腐力度持續加碼，中央政治局委員、上海市委書記陳吉寧日前因涉嫌嚴重違紀違法受查。11月28日，中央紀委國家監委網站刊發專題文章，指過去一周有5名中管幹部被公布接受審查調查或受到處分，當局將繼續保持懲治腐敗的高壓態勢，持續彰顯黨堅持有腐必反、有貪必肅、除惡務盡的決心。



上海市委書記陳吉寧。（上海發布）

11月28日，中央紀委國家監委網站刊發《一周「紀」事丨堅持把依規治黨當作管黨治黨基本方式》文章。中紀委文章引述中共中央總書記習近平近日對黨內法規工作作出的指示，指出必須堅持把依規治黨當作管黨治黨的基本方式，並認真貫徹黨的二十屆五中全會精神，持續高質量推進黨內法規制度建設，要求更加注重制度的系統集成、學習教育與嚴格執行，同時推動黨內法規與國家法律法規的銜接協調，藉此為全面從嚴治黨提供更堅實的制度保障。

文章指出，過去一周共有5名中管幹部接受審查調查或受到處分，充分體現「有腐必反、有貪必肅、除惡務盡」的決心。中紀委重申，面對反腐敗鬥爭，必須始終保持戰略定力和戰鬥韌性，更加有力遏制腐敗增量、有效清除存量，決不讓腐敗分子有藏身之地。

中央政治局委員、上海市委書記陳吉寧涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委審查調查。（新華社）

除國內反腐外，文章也公布跨境追逃追贓取得的成績。在中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室統籌協調下，經與相關國家反腐敗機構密切合作，外逃行賄犯罪嫌疑人劉賢志日前在境外落網並被遣返回國。

文章指出，劉賢志成功歸案是落實《反跨境腐敗法》及深入開展追逃追贓工作的最新成果，彰顯有逃必追、一追到底的堅定意志。未來將持續深化反腐敗執法司法國際合作，堅持受賄行賄一起查、一起追，全力追回外逃涉腐人員及境外涉腐資產，決不讓境外成為「法外之地」。

文章最後指出，中央紀委國家監委於11月24日公布了2026年10月全國查處違反中央八項規定精神問題的匯總數據。數據顯示，單在10月份，全國共查處違反中央八項規定精神問題28934宗，批評教育和處理35193人，當中給予黨紀政務處分者高達23996人。