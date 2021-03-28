新疆棉花｜IKEA沒代言人差點隱形成功　網民揚言「不能留活口」

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-03-28 10:14

新疆棉花風波持續，兩岸三地多名知名藝人均陸續與涉事品牌割席，像是H&M、Nike、Adidas等品牌都被列為抵制對象。 內地網民發現，瑞典家具品牌宜家家居（IKEA）也加入抵制新疆棉行列，只是因為沒有代言人而未被留意，網民紛紛到IKEA的微博發言批評，揚言「不能留活口」。

近日被內地網民點名的牌子幾乎都是有代言人的品牌，有網民發現「宜家怎麼又神隱了」，直言「沒有代言人的牌子成功神隱」，也有其他網友紛紛留言「宜家不能神隱」及「他家不是第一次出問題了啊」。

IKEA的官方微博也被網民洗版，原本每篇帖文都只有10則左右的留言，然而在近幾天的帖文底下，有超過幾百條以上的留言洗版，要求IKEA表態。

去年五一假期期間，鄭州IKEA人山人海（點圖放大）：

網民留言稱「宜家不再逛！你們抵制新疆棉！我們抵制你們」、「瑞典肉丸在離我遠去」、「祝你倒閉」、「滾吧，滾出中國去」。

根據資料，IKEA也是良好棉花發展協會（Better Cotton Initiative，簡稱BCI）的會員之一。路透社報道指，良好棉花發展協會於去年3月表示，將不再向來自新疆的棉花發出許可，IKEA表示支持該決定，並且不再採購新疆棉花。

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網民熱議：

「以後所有老年相親團都推薦去宜家，只喝免費水不買不吃。」

「別急，下一個就是你。」

「滾出中國市場。」

「宜家和H&M同是瑞典企業，瑞典就是個反華急先鋒。」