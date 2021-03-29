新疆棉花｜中國二三線城市至少6家H&M店舖關門

撰文： 曹洋 最後更新日期： 2021-03-29 11:30

H&M一份舊聲明引發輿論風暴，中國二三線城市至少六家H&M店舖被業主勒令關門。關閉多家門店是針對該聲明的最新升級。

央視新聞稱所謂新疆存在「強迫勞動」、「歧視少數民族」是徹頭徹尾的謊言。外交部已在多個場合反覆澄（中國央視）

美國彭博社3月29日報道，烏魯木齊、銀川、長春和連雲港等二線城市的商場運營商表示，至少有6家門店已被業主關閉。當地媒體報道更多的門店關閉，照片顯示H&M的品牌廣告牌已被撤下。

H&M在其網站上發表了一份未註明日期的聲明，表達了對新疆偏遠西部地區強迫勞動報道的擔憂，關店是針對該聲明的最新升級。新疆是全球服裝供應鏈中使用的主要棉花生產國。2020年，中國市場佔H&M總銷售額的5.2%，是僅次於德國、美國和英國的第四大市場。

一些商場運營商表示，房東做出關店決定是因為H&M對中國表現出不尊重。目前還不清楚關店會持續多久。

中國對H&M的回應明顯強於此前的抵制。由於中國政府對西方政府和實體的批評高度敏感，H&M有可能成為企業的犧牲品。

耐克（Nike Inc.）和阿迪達斯（Adidas AG）等其他西方品牌也因承諾不使用新疆棉花而引起了消費者的憤怒，但在共青團和中國人民解放軍發表聲明後，H&M似乎首當其衝受到了影響。蘋果地圖和百度地圖搜索中也沒有它的店舖，中國消費者很難找到它，中國的電子商務平台上也消失了。

H&M中國的一名代表未立即就關店一事回應，而歐洲一名發言人表示，該零售商目前沒有置評。截至11月30日，該公司在中國已有505家門店。

國際品牌正面臨兩難境地：是接受來自新疆的棉花，還是冒着在世界第二大經濟體遭到抵制的風險。與此同時，中國服裝生產商抓住了這個機會，紛紛發表支持新疆棉花的聲明，推動了從運動服裝製造商安踏體育用品有限公司（Anta Sports Products Ltd.）到浙江森馬服裝有限公司（Zhejiang Semir Garment Co. Ltd.）等休閒服裝品牌的本土企業。