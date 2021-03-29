新疆棉花｜外交部舉行涉疆發布會　英語提問無人翻譯致場面尷尬

撰文： 蘇米 最後更新日期： 2021-03-29 17:11

新疆議題成為中國與歐美之間外交新戰場。針對近日H&M等品牌抵制新疆棉花事件，外交部及新疆政府於3月29日共同舉行涉疆問題新聞發佈會進行回應。

根據官方央視CGTN發佈的視頻顯示，發佈會進入記者提問環節時出現了一個小插曲（下附Twitter直播連結約44分左右）。當路透社記者用英文提問後，內容為其他企業如就新疆爭議表態，會否如H&M般遇上麻煩，新疆政府發言人徐貴相表示：「翻譯一下吧，翻譯一下」，但無人應答。

另一名官員則對記者説：「請你把問題再重複一下，我們的翻譯……」

路透社記者則再次重複提問後，現場突然安靜了下來，官員再次找翻譯：「我們的翻譯呢」，現場還傳出來笑聲。之後記者改為以普通話發問，徐貴相隨即詳細回答，指企業不應把經濟行為政治化：「作為一個國際性企業，應該看到這一點。我們希望更多類似H&M的企業，要擦亮眼睛，明辨是非。」

中西雙方互相制裁

自3月22日開始，歐盟、加拿大、美國分別宣佈對多名中國官員及企業實施制裁。隨後，中國作為報復也分別對歐盟、英國、美國、加拿大等有關人員和實體實施制裁。

新疆發言人則於3月23日表示，曾多次邀請歐盟駐華使節來疆參訪，但他們以各種理由百般拖延，甚至提出了無理要求，説白了就是不敢面對真正的新疆，害怕新疆社會穩定發展、人民安居樂業的繁榮景象戳穿他們的謊言。

中共高層紛紛調研新疆（點擊大圖瀏覽）：