【當當奪權】防範李國慶再闖入　公司成立新部門招募退伍軍人維安

內地圖書購物網站當當網的「奪權」風波受關注，創辦人李國慶、俞渝夫婦去年離婚收場，公司由俞渝掌控。李國慶今年兩次率多人闖入辦公室，先是搶走公司印章，其後又爆鎖撬開保險櫃拿走公司資料，最終遭北京警方處於行政拘留。 當當網近日連發兩封內部郵件，指公司成立了獨立的權益保護部，重點招募有司法機構相關工作經驗、退伍軍人及安保人員，以防範李國慶行政拘留期滿後擾亂公司正常工作秩序的可能。

當當網內部電郵稱會成立「公司權益保護部」。（網上圖片）

當當網人力資源部於7月14日給全體員工發送電郵稱，公司會成立獨立的「權益保護部」，已啟動招聘，希望員工積極推薦候選，成功推薦還可以獲得人民幣5千至2萬元獎勵。電郵寫明，會重點招募有司法機構相關工作經驗、退伍軍人及安保人員，重在經歷，不做年齡、學歷等其他硬性要求。

權益保護部隨後於7月16日發布的內部電郵，主題為「李國慶18號拘留結束後的防範事項」。電郵稱，近三個月，當當的小股東李國慶帶領他人兩次非法闖入當當辦公區，擾亂公司正常工作秩序，也驚嚇了各位當當人。「儘管我們希望李國慶離當當越遠越好，但我們認為他的行為還會繼續。」

權益保護部提醒員工，如李國慶等人再次闖入當當，員工應立即將其請出辦公區，立即報警，立即給前台和行政部門打電話。

權益保護部提醒員工，如李國慶等人再次闖入當當，員工應立即報警。（網上圖片）

此外，當當法務部官方7月16日在微博連發兩條帖文，分別就當當網成立20年來的股權結構變化、以及股東離婚案件對當當網運營的影響進行詳細說明。帖文稱，當當網20年來股權結構一直很清晰，俞渝大股東身份未變；股東離婚訴訟不會對當當網的運營與治理結構造成影響。

李國慶7月7日闖入當當辦公室，爆鎖撬櫃拿走資料。（資料圖片）

據當當網此前在官方微博上的公告，7月7日上午，李國慶當時帶領20多人，強行闖入當當網北京辦公區，撬開多處保險櫃，取走資料。李國慶一方則指，身為當當董事長李國慶，與董事、代理CEO、政府事務副總、人力資源副總、市場副總、財務法務副總等人，「依法（股東會決議，董事會決議，公司章程）接管當當並開始辦公」。

北京朝陽公安其後通報案情，指李國慶糾集他人，採取強力開鎖、限制他人人身自由等方式擾亂當當網的正常工作秩序，李某慶等4人被處以行政拘留。

4月26日，李國慶闖入當當網辦公室並搶走公章：

而4月26日是李國慶首次闖入當當網辦公室，他搶走數十枚公章、財務章，並在公告欄貼出《告當當全體員工書》，指已於4月24日召開臨時股東會，決議公司成立董事會，由李國慶、俞渝、陳立等擔任董事，選舉李國慶為董事長與總經理，俞渝不再擔任總經理。當當網隨即發聲明指已經報警，相關印章即日起作廢，並強調李國慶無權召開股東會。

（綜合報道）