新冠肺炎｜接壤緬甸雲南瑞麗再爆疫　官媒評未吸取教訓捱轟急轉軚

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-01 15:07

雲南省瑞麗市周一（3月29日），在對重點人群進行常規核酸檢測時，發現1名緬甸籍人員對核酸呈陽性反應。隨後，連日來，瑞麗市至少新增12宗新冠肺炎本地確診及26宗本地無症狀感染者。 值得關注的是，瑞麗去年9月曾因緬甸籍人士偷渡入境而爆發疫情。對於再次爆疫，官媒新華社周三（3月31日）在官方微信公眾號「新華每日電訊」發表評論文章指「瑞麗吸取上次的教訓了嗎？」，結果引發網絡熱議，被質疑說法「離地」，有網民更稱，「文章是哪個記者寫的，建議你去戍守邊境線」。

新華社周三（3月31日）發表評論文章指，「瑞麗吸取上次的教訓了嗎？」引發網絡熱議。（新華每日電訊）

文章稱，去年9月瑞麗市就曾因緬甸籍人士偷渡入境，導致多人確診、出行受限。此次新確診病例和新增無症狀感染病例中，有4位緬甸籍。人們不禁要問，上次的教訓有沒有轉化成更有成效的防範措施？是否意味著當地「外防輸入」有漏洞未堵住？如果有防疫失職問題，是否該依法依規追責？

文章發布之後，在網上引起惹議：

「希望新華社向雲南人民道歉」。 「果然，離邊境太遠的人，張口就是迷惑發言​」。 「同樣的標題，你把瑞麗換成北京試試」。 「守邊人員都不行，新華社的記者們最行了，能者多勞那就請你們去守邊吧」。 「你的思考能力和一個極端的民族主義文盲一樣。充滿著高高在上的毫無邏輯的自卑式優越感」。 「大家都在喊新華社道歉，其實不必，這樣的媒體沒有必要存在，也沒有資格存在」。 「作為大國官媒，張口就來！作為新聞人，撰稿前不實事求是！在瑞麗疫情最嚴重的時候，惡意引導輿論！請問貴社就是抱著如此的態度報導實事新聞的嗎？你們這樣做寒了多少抗疫人的心，可以接受正確的糾錯，但不接受無理指責」。

對於上述評論文章，有網民就在微博上講述自己的抗疫經歷，「自從去年9月瑞麗出現疫情以後，各單位就開始包段24小時值守，後面州直單位也支援去守邊，我年前去過一次，我們單位分到的還好，是在寨子裡面，但很多單位都是直接到山里，不管男女，就是硬守。」

這名網民又稱，「瑞麗很多邊境都是和緬甸緊緊挨著，我們單位那裡隔了中國這邊農田拉了鐵絲網，剛開始的時候一個月報警幾百次，半夜三更有緬甸人剪了鐵絲鑽過來被抓住，好不容易平穩一點，緬甸又爆發政變，偏偏緬甸人聚眾遊行，每一次他們聚眾瑞麗這邊的警察都要到姐告緊緊盯著，就怕人衝過來。」、「不得不說，德宏州在守邊上已經死了傷了好多人了。」

瑞麗是中緬邊境上人員、車輛、貨物流量最大的口岸。（網上圖片）

及至周四（1日），「新華每日電訊」再發表另一篇評論，稱「我們充分理解邊境地區防疫工作的復雜性，也知道一線防疫人員工作之艱辛」，又指「客觀而言，瑞麗出現疫情與特殊的地理位置有一定關係。瑞麗邊境線長，且大部分地段沒有高山大河等天然屏障，沿邊境線一帶中緬民眾交流頻繁，『一寨兩國』『一街兩國』的情況並不少見。歷史與現實因素錯綜複雜，使得瑞麗的疫情防控壓力特別大，有報道稱當地已經『將一半多的精力投入疫情防控』。」新評論最後稱，「為了更好地構築免疫屏障，為了做好與病毒『打持久戰』的準備，各地民眾都應該穩妥、有序地接種疫苗。」

（新華每日電訊／微博）