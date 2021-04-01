中澳交惡及疫情阻礙運輸　中國企業擬尋找澳洲羊毛進口替代來源

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-04-01 17:50

官方傳媒《環球時報》英文版報道，由於中澳交惡，加上新冠肺炎疫情打亂運輸物流，中國企業現正尋找澳洲羊毛的進口替代來源。 報道稱，澳洲羊毛在中國進口羊毛中的比重至少有8成，此舉是要減少依賴，確保供應鏈穩定。

報道稱，中國對羊毛的需求推動包括澳洲羊毛在內進口量猛增，例如中國已將對澳洲羊毛的進口配額，從去年的36,465噸增加至今年的38,288噸。

報道其後表示，以往澳洲羊花運往中國僅需約兩星期左右，疫情下變成要額外延誤7天至20天。報道引述江蘇一間大型紡織公司負責人透露，該公司使用的羊毛幾乎全部來自澳洲，但表明如果運輸物流方面存在進一步困難，將尋求其他選擇來保護供應鏈。位於新疆的一間紡織公司亦稱，與當地採購量相比，公司現時僅從澳洲進口少量羊毛，大部分都已變成本地採購，價格及運輸成本都較便宜。

報道稱，由於中國企業需求多樣化供應，澳洲羊毛生產商正擔心來自新西蘭等國家羊毛競爭，尤其中國與新西蘭在1月時已簽署自由貿易協定。此外，響應中國「一帶一路」倡議的哈薩克，也一直在尋求在今年擴大其在中國羊毛市場的份額。

商務部國際貿易經濟合作研究院副研究員宋微在受訪時則表示，中國正在透過其他來源，特別是「一帶一路」倡議的深化合作，加深進口來源的多樣化，以確保其經濟利益。

（環球時報）