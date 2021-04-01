海關1月至2月查封3.43噸澳洲進口葡萄酒　涉標籤不合格等問題

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-04-01 16:56

商務部上月底發布公告，裁定原產於澳洲的進口相關葡萄酒存在傾銷和補貼，決定對相關葡萄酒徵收反傾銷稅。 內地傳媒近日報道，中國海關在今年1月、2月，在深圳、重慶等口岸查封合共約3.43噸澳洲進口葡萄酒，1月份有9批次，2月份有8批，分別約有2.3噸及1.13噸，原因包括標籤不合格、超標使用食品添加劑等，均已依法做退貨或銷毀處理。

報道引述澳洲葡萄與葡萄酒協會（Australian Grape & wine）負責人指出，事實上自2020年11月起，中國已對澳洲部分商品實施反傾銷措施，上述情況反映出中國市場對澳洲葡萄酒生產商而言是多麼有利可圖，「許多澳洲出口商仍認為自己可以從中獲利」。

而對於商務部最新裁定，負責人稱澳洲葡萄酒行業將專注於推動新市場和現有市場的增長，出口商在英國和澳洲市場獲得動力，並在亞洲、歐洲和美國等地尋求銷售，「我們現在的重點有兩方面。首先，我們正在與業界和澳洲政府合作，評估我們在中國市場和國際體系內可用的選項。其次，我們正關注其他市場對澳洲葡萄酒不斷增長的需求。」

但報道有提到，負責人承認英美市場無法替代中國市場對葡萄酒的需求，「英美和澳洲市場對白葡萄酒有更多需求，而澳洲出口到中國的葡萄酒幾乎都是紅葡萄酒。」負責人認為，澳洲葡萄酒能否找到新的市場，消化此前銷往中國市場的商品，將是其未來兩年生存的關鍵，「如果我們到年底還找不到新市場，真正的銷售壓力將會到來。」

另一方面，中國資深葡萄酒業內人士在受訪時就指出，澳洲葡萄酒銷售近年來在中國發展迅猛，有兩大原因，包括成本較本，以及一些中國赴澳移民投資項目會投資葡萄酒產業。中國的國產葡萄酒產業則仍非常年輕，雖然寧夏產區、河北懷來產區、新疆天山北麓以及南疆的葡萄酒產業條件都相當不錯，但需要時間發展。

（綜合報道）