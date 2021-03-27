中澳關係｜澳洲駐華大使斥北京懷恨在心　為不可靠的貿易夥伴

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-03-27 13:10

澳洲和中國的貿易糾紛未有緩和的跡象。澳洲駐中國大使傅關漢（Graham Fletcher）3月25日以視像方式向澳洲中國工商業委員會發表演說，指中國對澳洲的經濟懲罰行動是「報復行為」。

澳洲廣播公司（ABC）報道，傅關漢表示，事實證明中國是「相當不可靠」的貿易夥伴，甚至「具有報復心」。他說，「我不確定中國是否意識到正在澳洲和國際產生的損害。」

傅關漢還警告，過於依賴中國市場的澳洲企業可能會受到中國政府指揮的經濟脅迫運動的影響。他表示：「你只要想象一下，你可能會於毫無理由的情況失去中國市場，只因為北京方面決定向堪培拉發出信號。」他指，「現在這是一個非常不受歡迎的情況，但說實在，我認為這就是我們的處境。」

傅關漢還表示，中國對澳洲不斷升級的貿易懲罰模式已經引發國際社會對澳洲的「同情」，並全球都對中國採取強硬態度。他説，「我們聽到很多國家悄悄（對澳洲）表達同情和支持。」

圖為2014年8月4日，澳洲悉尼一個酒莊出售的葡萄酒。（路透社）

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）被問到有關傅關漢的言論時沒有直接回應，但強調澳洲於與中國的爭端從其他民主國家獲得的「很大支持」。他說：「我們（與中國）的關係顯然面臨一些困難的問題。我們真的感謝世界各地自由民主國家的大力支持，其中包括美國。」

莫里森強調：「我們一直熱衷於解決這些問題，儘管（中澳貿易）對澳洲很重要，但我們不會放棄我們的身份，我們不會放棄我們的價值觀，永遠不會。」