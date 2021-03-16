法國參議院友台小組擬出訪交流防疫　遭中國大使致函要求取消

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-03-16 12:52

法國媒體報道，中國駐法大使盧沙野致函法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard），要求李察取消正在組織的國會訪台團。 台灣行政院長蘇貞昌在周三（16日）受訪時表示，台灣防疫成功，各國引為典範想來借鏡，大家一起交流分享防疫的智慧與經驗相當重要，沒想到中國連這樣也要阻擋，「會讓全世界更看不起，同時也會讓全世界更認為中國是政治無限上綱。」 外交部長吳釗燮也表示，中國的行為已超出一般文明國家的思考，對於中國大使的作為予以嚴厲譴責。

蘇貞昌批評中國阻擋法國參議院友台小組主席李察率團訪台交流防疫，「會讓全世界更看不起。」（吳逸驊攝）

據法國媒體「字母A」 （La Lettre A）指出，盧沙野在信函中譴責李察，稱這趟訪台行將「威脅北京與台北間的現狀」，他並強調「世界只有一個中國，而中國是台灣不可分割的一部分」，訪台團不僅將破壞這個原則，更會「向台獨勢力送出錯誤的訊息」。盧沙野還有要求李察在未來要避免「與台灣當局進行任何形式的官方接觸」。

報道引述消息稱，李察對盧沙野的來信非常不滿，將給予「清楚的回覆」。

蘇貞昌赴台灣立法院備詢，會前被問及此事時就稱，法國友台小組想要來借鏡交流，是很好的事情，健康沒有國界，防疫的智慧經驗，大家一起交流分享非常重要，「沒想到中國連這樣也要阻擋，會讓全世界更看不起。」

2015年7月21日，李察訪問台灣並與時任總統馬英九會面。（台灣總統府）

蘇貞昌也感謝美國國務卿布林肯（Antony Blinken）近日對台灣的聲援，他說，台灣經過所有人多年來的努力，在這一次防疫中，終於把眾人的成果展現給世界看，台灣的國際能見度創始上最高，被世界的肯定程度也是有史以來最高，世界愈來愈多國家肯定台灣。美國新政府上任後，也一再肯定台灣是非常重要的科技重鎮、重要的進步民主政體或國家，這都是對台灣的肯定。蘇貞昌呼籲台灣民眾要一起珍惜共同努力的成果，同時也要一起努力，留給後代更好的環境、創造更好的機會。

（綜合報道）