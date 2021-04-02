日唱片公司Avex列台灣為國家後致歉　新華社：年輕人不接受兩面派

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-02 12:36

日本唱片公司Avex旗下有多名藝人正在錄製中國大陸當紅選秀節目《創造營2021》，然而其近日因官網被發現屢次把台灣列為國家，並曾稱台灣是一個「親日國家」，結果在大陸捲入爭議，有網民甚至直言要其「滾出中國」。 Avex周三（3月31日）在微博上致歉，指今後將杜絕同類情況。不過部分網民依舊不賣帳，批評道歉沒有誠意，新華社更在周四（4月1日）就事件發表評論，強調中國年輕人不接受「兩面派」企業。

周二陸續有網民發現Avex官網上有將台灣與中國並列的情況，甚至曾有網頁形容台灣為親日國家。（豆瓣）

Avex為日本知名娛樂經紀公司，濱崎步、安室奈美惠、幸田未來等藝人都曾與該公司簽約。不過周二（3月30日），陸續有網民發現Avex官網上有將台灣與中國並列的情況，甚至曾有網頁形容台灣為親日國家，指J-POP曾在當地流行，但現已被K-POP取代，需予以重視。對此，網民紛紛表達不滿，要求Avex交代，並有人形容Avex行為是吃着中國人的飯，砸中國人的碗，「這態度還想在中國賺錢」、「別來中國給錢下跪」、「台灣是中國不可分割的一部分」。

至周三，Avex通過官方微博發表聲明，稱官網中所刊載的內容不代表公司官方立場，公司對此造成的影響誠摯道歉，今後亦將杜絕此類不當言論。不過雖然已道歉，但不少網民依舊不賣帳，希望Avex明確表明支持一個中國原則的官方立場，而不是含糊其辭，一筆帶過。

新華社周四則發表評論稱，近年一些企業在官網、產品上對國家標註搞小動作而遭到抵制後，卻在國內平台發布「輕飄飄」的聲明道歉了事，國外平台則選擇性「啞火」，批評這是是一面在龐大的中國市場吃發展紅利，一面卻在嚴肅的主權問題上搞暗渡陳倉的把戲。

該文指，眾多中國年輕人向Avex發出國家問題不允許冷處理的嚴正警告，有關企業應正確認識到自身的狹隘，誠心誠意糾正錯誤，別因自作聰明，而失去廣大中國年輕人的關注和支持。

（綜合報道）