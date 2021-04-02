首款國產7納米GPGPU芯片上海問世　或將打破壟斷技術

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-02 17:22

周三（3月31日），上海天數智芯半導體公司（下稱「天數智芯」）正式推出高性能雲端7納米芯片BI（Big Island）及產品卡，這是中國首款基於通用GPU架構的GPGPU雲端高端訓練芯片。

上海天數智芯半導體公司正式推出高性能雲端7納米芯片BI（Big Island）及產品卡，（澎湃新聞）

據公開資料顯示，GPGPU即通用圖形處理器（General-purpose computing on graphics processing units），是一種利用處理圖形任務的圖形處理器（GPU）來計算原本由中央處理器（CPU）處理的通用計算任務。GPGPU目前廣泛應用於高性能計算、行業AI應用、互聯網及雲數據中心等，主要應用場景有人工智能模型訓練與推理及高性能計算。

據悉，天數智芯7納米GPGPU芯片單芯每秒可進行147萬億次FP16計算（147TFLOPS@FP16）。有測試數據顯示，BI芯片以同類產品1/2的芯片面積、更低的功耗，提供主流廠商產品近2倍的性能。而在其問世前，中國高端GPGPU領域90%以上的市場都被NVIDIA和AMD等國際巨頭壟斷。

天數智芯聯合創始人、首席科學家及高級副總裁鄭金山介紹稱，目前，BI產品實測數據基本符合設計規劃，BI芯片及產品卡均以實體形式發布，即將進入批量生產和商用交付，BI芯片及產品卡量產後能夠為AI訓練和推理、認知型AI、高性能數據分析、基因組研究、金融預測分析等各種高負載工作提供理想的算力支持，服務於教育、互聯網、金融、自動駕駛、醫療、安防等各相關行業，賦能AI智能社會。

上海天數智芯半導體公司正式推出高性能雲端7納米芯片BI（Big Island）及產品卡，（澎湃新聞）

鄭金山稱，這款BI芯片採用業界領先的7納米製造工藝、2.5D CoWoS封裝，容納240億晶體管，支持FP32、FP/BF16、INT32/16/8等多精度數據混合訓練，集成32GB HBM2內存、存儲帶寬達1.2TB。

另外，有市場數據顯示，2019年中國GPGPU芯片的市場規模已達86億元（人民幣，下同），預計到2025年將達458億元，年復合增長率約為32%。

（澎湃新聞）