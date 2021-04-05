中國工程院院士：新冠病毒傳播快範圍廣　刷新對既往傳染病認知

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-05 11:42

近日，2021年全國消殺大會在四川成都舉行。中國工程院院士徐建國，在主旨報告《新冠病毒新認識：趨勢和挑戰》中分析了新冠病毒的流行病學特點、無症狀感染者情況等。 他介紹，新冠病毒與既往的冠狀病毒，比如SARS（非典型肺炎，沙士）病毒、MERS（中東呼吸綜合症）病毒都相同，包括傳播速度快、範圍廣，而新冠病毒具有流感病毒的流行病學特點，更新了既往對傳染病的認識。

徐建國介紹，新冠病毒的傳播範圍廣。他舉例稱，SARS病毒曾在29個國家和地區流行，MERS病毒在27個國家和地區流行。而根據此前數據，新冠流行的國家和地區已經有220個，與流感病毒類似的甲型流感，則在2009年曾於214個國家和地區流行。

徐建國在報告中分析了新冠病毒的流行病學特點、無症狀感染者情況等。（網易新聞）

同時，新冠病毒的傳播速度非常快。根據美國的研究，SARS病毒、MERS病毒與新冠病毒不在一個數量級。SARS在全球肆虐的8個月中，共發病8096宗，而MERS在全球肆虐的12個月發病僅203宗。根據世衛組織官網，截至4月3日，全球累計報告1.29億宗新冠病例。

對此，徐建國分析，傳播速度與新冠可感染的細胞範圍、病毒複製速度、無症狀感染者比例等相關。從病毒學角度而言，新冠病毒感染的細胞比普通冠狀病毒更多，SARS病毒不感染杯狀和棒狀細胞，新冠可以感染纖毛細胞、杯狀和棒狀細胞。

他表示，在傳染病中，自己不發病、但有傳染性的健康帶毒者非常常見，但新冠無症狀感染者比例遠高於MERS和SARS，因此發現和控制無症狀感染者，是控制疫情非常重要的環節。他又指，在不同地區調查新冠無症狀感染者的比例，從6.3%到96%不等，傳播病毒的主要場景包括聚會、宴請、乘車、電梯、開會等密閉空間。

此外，有早期的報告發現，在武漢的新冠患者出現症狀前，病毒傳播已經開始。有文獻報道指出，新冠患者鼻咽拭子病毒載量達到峰值的時間比SARS病毒更短，SARS患者從出現症狀到病毒載量達到高峰，存在「爬坡」過程，而新冠患者出現症狀前，鼻咽拭子病毒載量已達到高峰，傳染風險很大。

鼻黏液、痰液表面的新冠病毒在相對濕度40%、4℃和21℃條件下，可存活36小時和48小時。（網上圖片）

報告指出，新冠病毒的複製速度非常快，在環境中存活的能力強。SARS病毒需在72至96小時達到峰值，新冠病毒只需要48至72小時，而流感病毒則為24小時。

報告指，在不鏽鋼、塑料等表面，低溫、相對濕度低，更有利於新冠病毒存活；在鼻粘液、痰液表面的新冠病毒，在相對濕度40%、4°C和21°C條件下最長可存活48小時；在布料、玻璃、塑料表面的穩定性高於流感病，72小時後仍具有傳染性；在相對濕度為65%、22°C條件下，在紙巾、木料、衣服、玻璃、紙幣、不鏽鋼、塑料、口罩表面的存活時間分別為3小時、2天、2天、3天、3天、5天、5天、7天左右。

（新京報）