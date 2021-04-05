新疆棉花｜大馬歌手發帖批「西方霸權」　自稱「龍的傳人」引激辯

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-04-05 17:59

新疆棉花風波持續，兩岸三地多名知名藝人均陸續與涉事品牌割席，像是Nike、Adidas等多個運動品牌都被列為抵制對象。 馬來西亞唱片製作人兼歌手黃得偉（阿水）近日在Facebook發文支持新疆棉，又稱「我是龍的傳人」，遭到網民批評。黃得偉則聲稱遭到網絡霸凌，當中甚至有在娛樂圈工作的人士參與。

黃得偉上月26日於Facebook發文稱：「我有責任站出來，聲討那些不斷打著民主人權的幌子、不斷詆毀中國名譽、尊嚴及污衊華夏兒女的西方霸權。只因我是龍的傳人。」

黃得偉於同日又發文批評「那些不斷親美崇洋，跟隨帝國主義污蔑中國的華人」，表示「請張開你的眼睛，掏出你的心來分析真相，才不會被帝國主義強盜國的假民主矇騙一生」。文章最後又表示，「醒醒吧孩子，別再讓這些狡猾的霸權主義牽著鼻子走了，記得你身上流著的是你老祖宗的血」。

黃得偉的帖文引起網民不滿，有網民將帖文轉貼到其他平台。帖文也惹來一名網民多次以粗口留言批評。該網民又批評黃得偉「金牌中華膠！講你啊黃得偉，拿藍色身分證的中國人！」（藍色身分證指當地公民身份證）等等。

黃得偉接受馬來西亞中文報章《中國報》採訪時表示，事後從友人處得知，這位多次留言的挑釁者同在娛樂圈工作。

黃得偉聲稱遭到網絡霸凌，當中甚至有在娛樂圈工作的人士參與。（網絡圖片）

黃得偉表示，每個人都有表達立場的自由，但應該以事論事，不是人身攻擊，「只因我貼了這篇《我是龍的傳人》，而到處去攻擊我，這人對我是不公平的，對我也是很大傷害」。雖然他憂心會陸續遭到其他網友的攻擊，不過也已做好心理準備，「我們行得正、做得正，也不擔心別人的攻擊」。

對於被貼上「金牌中華膠」、「持藍色身分證的中國人」等標籤，黃得偉說：「我倒不介意，事實上我就是維護中華文化，我是龍的傳人，我不介意你叫我這些。」