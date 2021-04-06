新冠疫苗｜博鰲論壇前提升第一針免疫覆蓋率　海口停打第二針疫苗

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-04-06 12:05

博鰲亞洲論壇2021年年會將於本月中旬舉行，官方早前宣布將有領導人出席。海南海口市衛健委4日（周一）晚間通告，由於海口各接種門診承載能力有限，新冠疫苗供應緊張，為盡快提升第一針免疫覆蓋率，初步形成人群免疫屏障，要求除直接參與博鰲亞洲論壇及中國國際消費品博覽會的工作人員外，暫不為其他人群接種第二針疫苗。

博鰲亞洲論壇2021年年會定於4月18日至21日在海南博鰲舉行。圖為博鰲亞洲論壇年會永久會址噴泉。（中新社）

通告指，按《新冠疫苗接種技術指南（第一版）》的接種劑次和間隔要求：新冠病毒滅活疫苗接種2劑，2劑之間的接種間隔建議≥3周（21天），第2劑在8周內（56天）完成即可。只要在規定時間內完成2針次接種均是有效的，可以達到良好的保護效果。

通告又指，海口將於4月中下旬啟動新冠疫苗第二針劑接種工作，具體時間另行通知。

近日國內多地傳出新冠疫苗供應緊張的消息，據「廣西東興」微信公眾號4月2日消息，經東興市疫情防控指揮部辦公室研究決定，從4月3日起暫停全市所有新冠疫苗接種點的疫苗接種服務工作，如疫苗正常供應後將優先安排第二針疫苗的接種服務，具體恢復時間再另行通知。

此外， 據《中國新報》4日報道，在湖南長沙芙蓉區及天心區，普通市民「第二針」接種疫苗目前已經無貨可供，具體時間將另行通知。