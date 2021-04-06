網傳內地4月實施「先審後播」　B站上日本動畫銳減「新番」全暫停

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-04-06 12:47

內地知名影視平台Bilibili（嗶哩嗶哩，俗稱B站）近日傳出「災情」，網上流傳消息稱由於官方要求自4月2日起，所有影片平台的日本動畫都要「先審後播」，當季「新番」亦不例外，結果B站上能夠正常播放的日本動畫數量銳減，連載中的新作更是「全軍覆沒」。

網頁版及App版上，「新番」大多數已變成「僅限港澳台地區」、「僅限台灣地區」。（網頁截圖）

網頁版及App版上，「新番」大多數已變成「僅限港澳台地區」、「僅限台灣地區」。（讀者提供）

據介紹，官方要求各影片平台要將日本動畫先送交廣電總局審核，獲批登記號及確實審查通過後才能播放。礙於審查時間較長，而且登記號總數有限，可以預期日後能夠在內地正常播放的日本動畫將會較以往大減，每天追「新番」更是成為絕響。

有內地自媒體亦有發布文章說明事件，內容提到B站此前已獨家購買版權的多部日本動畫，至今都未能上架推出，相信上述消息的可信度相當之高。

事實上，從B站公開的動畫播放「時間表」上可見，過去及未來一星期僅有零星數部國產動畫的「新番」推出，甚至時間表上大多數日子均為空白。網上消息更稱，為規避政策要求，B站上不少日本動畫已變成「僅限港澳台地區」、「僅限台灣地區」，以便內地網民可以自行「翻牆」觀看。

值得一提是，B站本身是有200多部動畫是專供港澳台地區，或是港澳台地區的「特供版」，官方審查要求是一大原因。例如專供台灣地區播放的《約會大作戰（第二季）》、《刀劍神域第二季》、《進擊的巨人》系列，皆屬於2015年3月遭文化部宣布查處的30部作品之一，內地網民只能透過「翻牆」觀看。

B站出現「災情」惹來大批內地網民不滿，「真就變成先審後播了？？我很懷疑新番過審的幾率」、「這事只能讓我轉向盜版的懷抱了，動漫版權時代恐怕一下倒退回二十年前」、「4月新番一個沒有真有你的，夢回2014大航海時代」。但亦有網民認為，目前仍未有確切證實已經實施「先審後播」，「更有可能只是失去特權需要給番劇補上登記號，等登記完畢就可以正常更新」。

（綜合報道）