B站上市｜200多部動畫影劇有港澳台「特供版」　內地漫迷翻牆看片

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-03-29 17:34

內地影視平台Bilibili（嗶哩嗶哩，俗稱B站，9626）在港上市引發關注，作為依靠二次元起家的平台，其商業化模式及內容生態有何獨特之處，又如何反映內地年輕人的性格和文化現象？ 《香港01》推出「Bilibili上市」系列專題報道，為讀者拆解Bilibili的發展及文化。

B站提供大量正版的影視作品，其中以連載動畫為大宗，而大部分動畫都是僅供中國大陸觀眾收看。一些港澳台等地用戶為了在B站看片，特地採取VPN（虛擬專線網絡）、修改地理位置等技術手段，繞開網絡限制。

不過，根據01記者調查，B站也有200多部作品是專供港澳台觀眾收看，或提供港澳台特供版。這使得不少內地用戶也有「翻牆」看「港澳台番」的習慣。

↓ B站有超過200套節目有「港澳台特供版」

記者梳理發現，B站目前註明「僅限港澳台地區」的節目，包括動畫有152部、電影及電視劇3部；註明「僅限港澳地區」的包括動畫5部、電影2部；註明「僅限台灣地區」的則有動畫74部、電影及電視劇20部。部分節目標有「獨家」字樣，表示在所註明地區，B站享有該節目的獨播權。

當中，B站專供港澳台播放，而在大陸未有提供的節目，包括《進擊的巨人 The Final Season》等知名作品新番外，也有《一弦定音！》等近年來大熱的作品，以及經典作品《我家有個魚乾妹R（干物妹小埋R）》、《遊戲王：次元的黑暗面》等。專供台灣播放的節目，更囊括了《七大罪》（眾神的逆鱗）、《進擊的巨人》系列、《約會大作戰（第二季）》、《刀劍神域第二季》等經典及大熱作品。

《排球少年 第二季》目前由優酷網擁有大陸地區獨播權。B站只提供港澳台播放。（優酷網截圖）

《巨人》《刀劍神域》遭大陸查處 僅供台灣播放

B站之所以未能提供這些節目在內地播放，原因各有不同。例如有些作品在內地反響不好，因此沒有購入版權。但也有部分作品是因大陸地區版權被其他視頻網站獨佔。例如，《排球少年 第二季》就由優酷網擁有大陸地區獨播權，B站目前僅提供港澳台播放。

此外，內地官方的審查也是一大原因。B站專供台灣播放的《約會大作戰（第二季）》、《刀劍神域第二季》、《進擊的巨人》系列，皆屬於2015年3月遭中國大陸文化部宣布查處的30部作品。然而翻查這些作品下方評論，大多數卻來自「翻牆」收視的內地網民。

《鬼滅之刃》兩岸版本有差異

至於《鬼滅之刃》、《JOJO的奇妙冒險》、《中華一番！》、《機動戰士高達》、《銀魂》等人氣作品，B站提供了港澳台或台灣「特供版」，其內容與提供給大陸觀眾的版本常會有所差異，例如《銀魂》港澳台特供版更新到221話，但大陸版本只有201話。

由於提供給內地觀眾的版本，需要通過當局審核，有機會作出刪減和修改，不同地區版權代理商提供的片源、海報和宣傳資料亦有分別，因此提供港澳台「特供版」是容易理解之事。有內地網民就在《鬼滅之刃》台灣特供版下方留言指出，B站大陸版本「可能是修改了耳朵掛飾的原因，略微有一點聲畫不同步，每一集都有」，而B站提供的台灣版本則是聲畫同步。

據悉，《鬼滅之刃》主角竈門炭治郎佩戴的耳環掛飾，曾被大陸網民指稱與象徵大日本帝國主義的「旭日旗」十分相像，因而在大陸播放或宣傳時都作出了改動。

網絡上有不少教路「翻牆」看「港澳台番」的教程。

寧翻牆看B站「港澳台番」不看盜版 有兩大原因？

在北京就讀大學四年級的小可向01記者表示，他和身邊的同學曾使用翻牆工具或外掛程式，觀看專供港澳台的動畫作品，稱這樣的做法並不少見。01記者實際查詢發現，內地網絡確有不少「教路」觀賞B站專供港澳台節目的文章。

而在這類「港澳台番」的播放頁下方，除了台港觀眾留下繁體字、廣東話評論外，更多則是簡體字評論和彈幕，並表示他們是「翻牆」看片：

小可認為，內地觀眾常常樂此不疲地經外掛程式觀賞B站「港澳台番」，而非從內地網絡尋找盜版資源，有兩大原因。其一是B站不會在片頭和中間插入廣告。他解釋稱，B站的廣告「大都是隱蔽的，藏在推薦列表中，與其他影片並列」，不會影響大家的觀賞體驗。其二，不少人都對B站的彈幕功能上癮，「有一種與大家一起看的感覺，不再是孤單一個人」。

前業內人士：B站或有意加強在港澳台影響

曾從事過影視版權發行的皮特向01記者表示，內地其他知名影音平台，一般都不對港澳台觀眾提供版權內容；較大型的平台會選擇開設海外各地分站，例如騰訊視頻開設「WeTV」、愛奇藝開設「愛奇藝台灣站」等。

他指出，B站為港澳台觀眾提供內容的做法，在內地也是一種全新嘗試，據此推測，B站洽購節目播映權時，設法照顧到港澳台用戶，「甚至在得知無法購入中國大陸版權時，也要把港澳台版權拿到手」，有意在這些地區加強用戶粘性和影響力。