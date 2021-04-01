B站上市｜了解中國年輕人必須到Bilibili嗎？

撰文： 林芷瑩 姜庚宇 彭琤琳 最後更新日期： 2021-04-01 08:33

內地影視平台Bilibili（嗶哩嗶哩，俗稱B站，新上市編號：9626），周一（29日）正式在港交所掛牌。不過上市首日，B站的股價就遭遇破發，跌幅一度擴大至6.81%，收盤報800港元，較發行價下跌0.99%。這與三年前B站在美國納斯達克上市的遭遇非常相似，就連B站CEO陳睿也自嘲「昨日重現」。 但三年間，B站從一個市值32億美元的「小破站」成長為市值342億美元的「大公司」，月均活躍用戶從7180萬增長到了2.02億，這也意味每兩個中國年輕人就有一個是B站的用戶。

靠「二次元」和「彈幕」等年輕人流行文化起家的B站，其商業化模式及內容生態，與其他影視平台有何區別？為何被籲為「中國版Youtube」？B站用戶和「UP主」又如何看待B站近幾年的變化和市場優勢？陳睿曾判斷，隨着B站所代表的年輕用戶掌握話語權，B站也會隨之逐漸成為主流。究竟B站文化是如何反映出中國年輕人的多元性格？

《香港01》推出「Bilibili上市」系列專題報道，為讀者一一解讀。

3月29日，B站分別邀請了12位UP主敲鑼，他們分別是：敖廠長、寶劍嫂、畢導THU、泛式、機智的黨妹、老番茄、老師好我叫何同學、涼風Kaze、綿羊料理、伊麗莎白鼠、硬核的半佛仙人、zettaranc。（VCG）

第一篇：非二次元平台咁簡單 B站內容多元化成年輕人最愛社區

B站是一個以ACG（動畫、漫畫、遊戲）內容起家的彈幕影片分享網站，於2009年6月26日建立，前身為影片分享網站Mikufans。經過多年發展，B站除了有日本動漫，目前更有影視、音樂、遊戲、直播、VLOG等20多個內容分區，甚至是內地首個關注ACG直播的互動平台。

近年來，B站不斷拓寬業務，擴展社區內容。除了包含大量二次元作品，平台近年更不斷尋求「破圈」，從二次元走向更泛化的泛娛樂演化的路上，豐富業務形式，包括具有里程碑意義的「B站跨年晚會」，引起網民討論的《後浪》等。

目前，Bilibili有影視、音樂、遊戲、直播、VLOG等20多個內容分區。（Bilibili）

第二篇：「奇怪的知識增加了」 年輕人如何一本正經在B站學習?

「打開『著名學習平台』B站，奇怪的知識增加了一噸」。B站的用戶並非只沉迷於遊戲、看番（劇）、追星，他們同樣願意花時間在B站認真探索科學冷知識、研習編程和刑法、學習一門新語言，甚至有人把B站當成了自己每天上課的校園。

實際上，B站的學習氛圍早在2019年已得到內地官媒認證。《央視網》曾公開表示，B站正成為年輕人學習的首要陣地，並稱它是「Z世代的新式社交型學習平台」。另有統計數據指出，2019年有2027萬人在B站學習，是同年高考人數的兩倍。

第三篇：「恨國黨」失聲 Bilibili擁躉：中外疫情對比是轉捩點

01記者訪問了兩名B站忠實用戶，包括北京的大四學生小可和港漂「UP主」（影片創作者，類似「YouTuber」）皮特。他們一致認為，B站如今的內容相當「健康、正向」，但僅僅一年前，B站上仍時而可見「不愛國」的言論；兩年多以前，B站還被官媒大批「軟色情」（隱晦的性描寫）氾濫。

小可認為，B站近年來透過各種方式，令青少年用戶認識到愛國的重要性。共青團中央、觀察者網、退役少將張召忠等帳號的入駐，帶來了不少政治題材的影片，讓討論這類議題的人變多了。此外，中國政府處理疫情的巨大成功，與西方政府的手足無措產生鮮明對比，讓更多年輕人主動為國家「打Call」（搖旗吶喊），「恨國黨」的言論也愈來愈沒有市場。

▼ B站湧現不少「弘揚主旋律」的UP主和影片

受訪者簡介。（01製圖）

第三篇：克蘇魯邪神聖地？ 小眾文化UP主拆解Bilibili市場優勢

長期專注於「克蘇魯神話」的B站UP主皮特大讚B站是「小眾文化的天堂」。據皮特介紹，「克蘇魯神話」講述一群以克蘇魯為代表、視人類為無物的「邪惡神明」，在祂們面前，人類像宇宙運行過程中的塵埃般毫無價值；這類神話通常是以人類的瘋癲和死亡作為結局。

2019年，皮特在B站上發布「奈亞拉托提普」（Nyarlathotep，克蘇魯神話中的邪神）模型開箱影片，獲得了出乎意料的反響，他隨之決定成為B站的UP主，推廣克蘇魯這類有趣的「邪典文化」，並因此收穫一批同好；他也在擔任UP主的過程中，積累了影片製作的經驗，繼而獲得了新的職業機會。

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第五篇：200多部動畫影劇有港澳台「特供版」 內地漫迷翻牆看片

B站提供大量正版的影視作品，其中以連載動畫為大宗，而大部分動畫都是僅供中國大陸觀眾收看。一些港澳台等地用戶為了在B站看片，特地採取VPN（虛擬專線網絡）、修改地理位置等技術手段，繞開網絡限制。

不過，根據01記者調查，B站也有200多部作品是專供港澳台觀眾收看，或提供港澳台特供版。這使得不少內地用戶也有「翻牆」看「港澳台番」的習慣。

▼ B站有超過200套節目有「港澳台特供版」