B站上市｜「奇怪的知識增加了」　年輕人如何一本正經在B站學習?

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-03-30 08:33

內地影視平台Bilibili（嗶哩嗶哩，俗稱B站，新上市編號：9626），周一（29日）正式在港交所掛牌。這是B站第二次敲鐘，距離其在美國納斯達克上市已相隔三年。三年間，B站月均活躍用戶從7180萬增長到了2.02億，這也意味每兩個中國年輕人就有一個是B站的用戶。 「一入Bilibili深似海」，靠「二次元」和「彈幕」等年輕人流行文化起家的B站，其商業化模式及內容生態，與其他影視平台有何區別？為何又被籲為「中國版Youtube」？B站CEO陳睿曾判斷，隨着B站所代表的年輕用戶掌握話語權，B站也會隨之逐漸成為主流。究竟B站文化是如何反映出中國年輕人的多元性格？ 《香港01》推出「Bilibili上市」系列專題報道，為讀者一一解讀。

3月29日，B站分別邀請了12位UP主敲鑼，他們分別是：敖廠長、寶劍嫂、畢導THU、泛式、機智的黨妹、老番茄、老師好我叫何同學、涼風Kaze、綿羊料理、伊麗莎白鼠、硬核的半佛仙人、zettaranc。（VCG）

「二次元」：寄託身心的伊甸園

創建於2009年的B站早期是一個ACG（動畫、漫畫、遊戲）內容創作與分享的影片網站，發展至今還擁有番劇、知識、生活、娛樂、時尚、音樂、美食等十多個內容分區。外界對B站早前的印象是宅男和小眾文化的聖地，二次元和鬼畜則是B站的靈魂所在。

來自於日語中的「二次元」意思是「二維」，因此以二維圖像構成的ACG作品被動漫愛好者稱為「二次元世界」。而與之相對的三次元，則指代現實世界和真人影視劇。儘管在許多年長一輩看來，抽象的二次元文化是「低俗幼稚」，也是「逃避現實」，甚至帶有「色情暴力」，但對於部分B站用戶和二次元受眾來說這更像是一種精神寄託：

二次元是人類的伊甸園，它是不切實際的，也是美好的。人們知道它是虛假的但卻依然將身心寄託其中，以此不被現實壓垮，敢於直面現實。 B站up主

圖輯｜B站用戶眼中的「二次元」（點圖放大）：

+ 3 + 3 + 3

鬼畜同樣來源於日本，是一種搞怪影片類型，會以高度同步、快速重複的素材配合背景音樂的節奏鬼一樣的抽搐來達到洗腦或喜感效果。B站是中國內地首個建立鬼畜分區彈幕網站。由於鬼畜素材偏向生活化，資源較易獲得，再加上搞笑成分和通俗化的視聽表現形式，這種二次創作的影片可輕鬆吸引觀眾關注。

▼「鬼畜」影片：成龍大哥洗髮水廣告混合網絡歌曲《我的滑板鞋》▼

然而，在B站不斷尋求「破圈」並向綜合視頻社區看齊後，「二次元」早已不是其唯一的標簽。由於各行各業UP主（上載發布影片者）的增加，B站的內容也更豐富，「二次元」氣息在海量內容中被沖淡不少。

不過B站的大眾化、商業化的轉型並非所有用戶都能接受，甚至部分老用戶表現出困惑、失望與不滿，以至於早幾年在內地問答社區知乎上，經常能看到有人發問及參與「b站真的離二次元越來越遠了嗎？」「如何看待 B 站漸漸脫離二次元文化？」等問題。

B站的另一大特色要數彈幕文化。圖為謝霆鋒在2021年B站跨年晚會演出。（bilibili影片截圖）

彈幕文化：年輕人的「結界」

除了最為人熟知的「二次元」，B站的另一大特色要數彈幕文化。如今，90後、00後開彈幕看劇已經成為常態，彈幕自然成為各大視頻網站的「標準配置」。用戶在彈幕中一起吐槽或分享觀點，實際是對影片內容的補充和再傳播，既能激勵內容創作者二次創作，也增加了內容觀看的趣味性，最後甚至已成為內容的一部分。

而作為網絡新生代青年的語言，彈幕中的熱詞也經常變作「潮語」。「AWSL、爺青回、年輕人不講武德」等橫穿熒幕的彈幕語、縮略語，既是網民們對同伴發出身份識別的「暗號」，也是年輕人表達自我的一種方式。這種語言和行為可以使他們在B站群體獲得認同，進而獲得社交滿足。

當下年輕人正在構建出一套全新的語言縮寫體系，這是一個父輩無法輕易逾越的「結界」，是自我空間的「保護罩」。 騰訊高管賀颺

B站上市｜Bilibili誕生的15個彈幕常用字 23333/AWSL/蜜汁是甚麼

+ 11 + 11 + 11

分享與學習：奇怪的知識增加了

「打開『著名學習平台』B站，奇怪的知識增加了一噸」。別以為B站的用戶只會沉迷於遊戲、看番（劇）、追星，他們同樣可以在B站認真探索科學冷知識、研習編程和刑法、學習一門新語言，甚至有人把 B 站當成了自己每天上課的校園。

實際上，B站的學習氛圍早在2019年已得到內地官媒認證。《央視網》曾公開表示，B站正成為年輕人學習的首要陣地，並稱它是「Z世代的新式社交型學習平台」。另有統計數據指出，2019年有2027萬人在B站學習，是同年高考人數的兩倍。

B站的知識區包羅萬象。（bilibili網站截圖）

B站知識區能打造出良好的生態，這當中既有用戶自身好奇心、求知慾的驅動，也得益於大批科普類和學習類UP主所提供的優質內容。不少學習類UP主都有極為專業的知識背景，精通的領域從法律、社會、財經、科學，到文學、歷史，囊括了年輕人主流和非主流的知識需求。

值得注意的是，很多UP主科普的目的並不是訓練大眾成為某一學科的專家，而是讓大家看見尚未觸及的世界，比如借遊戲科普巴黎聖母院的建築美學、在線教網名如何養殖鱷魚，又或者在南極科普直播中帶觀眾一起看看紫色夕陽。

與此同時，B站還獲得一些大學教授和專業人士加持，把課堂搬上網絡。比如人稱政法界郭德綱的中國政法大學刑法學教授羅翔，憑藉一段段風趣幽默、曲折離奇的刑法案例講解受到追捧，令法學專業的門外漢也看得津津有味，乖乖送上「一鍵三連」（給影片點讚、收藏以及投幣）。

而前述的彈幕文化在B站學習區也發揮得淋漓盡致。有人化身「課代表」用彈幕劃出學習重點，也有人用彈幕提出自己的學習困惑。觀看影片的「同學們」在課程開始和結束時還會發出滿屏的「老師好」和「謝謝老師」，甚至還有不少用戶會主動在評論區回答老師片中的提問，交上自己的功課。這種特殊的互動方式和陪伴感，很大程度上還原了真實課堂的體驗，最終也演化成大家持續學習的動力。

【同場加映】

系列報道：B站上市｜「恨國黨」失聲 Bilibili擁躉：中外疫情對比是轉捩點

受訪者簡介。（01製圖）

系列報道：B站上市｜克蘇魯邪神聖地？ 小眾文化UP主拆解Bilibili市場優勢

+ 7 + 7 + 7

系列報道：B站上市｜200多部動畫影劇有港澳台「特供版」 內地漫迷翻牆看片

系列報道：B站上市｜非二次元平台咁簡單 內容多元化成年輕人最愛社區