河北貨車司機被罰2千兼扣車後自殺遺3子　遺書稱盼以死喚領導重視

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-04-07 10:48

河北一名貨車司機5日途經唐山市豐潤區超限檢查站時，因衛星定位裝置斷線，被處以扣車、罰款2000元（人民幣，下同）。內媒《澎湃新聞》等報道指，該司機因不能接受此罰款，服農藥自殺，最終搶救無效去世。 該司機留下的遺書表示，希望用自己的死喚醒領導對這件事情的重視。

該貨車司機因不能接受罰款，服農藥自殺，最終搶救無效去世。圖為死者留下的農藥。（影片載圖）

綜合《澎湃新聞》及《北京青年報》等報道，自殺的貨車司機金德強的哥哥金先生表示，4月5日下午，其弟弟駕車途經豐潤區超限檢查站時，經檢查車輛未超磅，但檢測出北斗定位斷線，被處以扣車、罰款2000元。金德強不能接受此罰款，便到附近買了一瓶「除草劑」。

金先生指，金德強在超限檢查站辦公室走廊裡喝下藥物，17分鐘後被送往醫院救治，其後因搶救無效去世。事後，他從一個老鄉處得知，其弟弟喝藥後，在一個微信司機群發布影片稱，「你看我喝了藥，10分鐘了沒有人管沒有人問」。

金德強在微信司機群發布的遺書又稱，他從事運輸10年，沒有掙到錢，反而落下了一身病，面對這樣的身體也得堅持工作。他希望用他的死喚醒領導對這件事情的重視。

金先生指，弟弟是在人快不行的情況下由超限站人員送醫的，但超限站工作人員與他們約談時稱金德強是在外面喝藥物，喝藥地點不在超限站內，超限站對此事不知情。目前當地警方已介入此案，正進行調查。

死者的貨車。（影片載圖）

據金先生描述，金德強今年51歲，患有糖尿病、心臟病等多種疾病，家裡有一位70歲的母親及3個孩子，平常以開貨車拉貨掙錢維持生計，家庭經濟條件不好。

據內地法規規定，道路運輸經營者使用衛星定位裝置出現故障不能保持在線的運輸車輛從事經營活動的，由縣級以上道路運輸管理機構責令改正。拒不改正的，處800元罰款。

法規又規定，破壞衛星定位裝置以及惡意人為干擾、屏蔽衛星定位裝置信號的；偽造、篡改、刪除車輛動態監控數據的，有以上情形之一的，由縣級以上道路運輸管理機構責令改正，處2000元以上5000元以下罰款。