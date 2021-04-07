新冠疫苗｜鄰近港澳涉外活動多　廣深珠等5市加快全民接種防輸入

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-04-07 18:59

新冠疫苗接種正在內地展開，結合疫苗總體供應不足的現狀，廣東省提出「區分梯次、板塊輪動」的接種工作策略，將廣州、深圳、佛山、東莞、珠海5市確定為疫苗重點接種城市。 據介紹，上述5個城市主要是珠三角地區的重點口岸或省會城市，毗鄰港澳，涉外活動多，防輸入任務艱钜，因此優先推進轄區全人群接種。

3月29日，在深圳市南山區南山文體中心的臨時接種點，接種了新冠疫苗的居民在觀察區休息。（新華社）

廣東省在疫苗供應方面實行分區保障，將國家對廣東省疫苗供應量的絕大多數按接種權重分配給5個重點城市，其餘地區以保障高風險人群補種和接種第二劑次（間隔28天—56天）的人群為主。隨著對廣東省疫苗供應的增加，將逐步擴大其他地區的供應量。

在推進接種方面則實行分區輪動。全省以輪動的方式，優先要求廣州、深圳、佛山、東莞、珠海5市加快接種，其他地區依次推進接種工作。各地市有序安排各區域錯開時間進行接種，既保證重點服務區域疫苗供應不減量，又保持整體接種進度不下降，同時節省疫苗配送人力物力，提升疫苗周轉效率。

此外，對於不同地區，廣東要求科學調配轄區內各級醫療資源，差異提升接種能力。在5個重點城市及流動人口眾多的地區，主要採取靈活動態，在交通便利、人口相對集中的區域，如體育館、會展中心等公共場所設置大型臨時接種點，集中接種，快速提升單日接種量。對於其他人口較少的地區，則多管道開放預約途徑，主要依靠固定接種點，方便重點人群接種。

（南方日報）