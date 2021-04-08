東部戰區海軍航空兵反艦導彈實射演練　直-9D直升機發射鷹擊-9

撰文： 蘇米 最後更新日期： 2021-04-08 17:47

解放軍近日公布東部戰區海軍航空兵反艦導彈實射演練的消息，當中直-9D直升機發射鷹擊-9反艦導彈的畫面引發關注。

直-9D發射鷹擊-9畫面（點擊大圖瀏覽）：

+ 13 + 13 + 13

直-9D是在直-9C艦載直升機基礎上改進的另一款艦載直升機，兩者外形上別不大，但前者有針對航電進行整體性能提升，增加發射飛龍-10反艦導彈能力。飛龍-10導彈採用主動雷達制導模式，最大射程15千米，最大飛行馬赫數0.85。

直-9D直升機在2008年正式登場，一開始被認為只是直-9C型的改進型，但後來發現其改進幅度相對於原來的直-9C來説較大，所以就視為是新型號的直-9，並命名為直-9D。

和原來的直-9C直升機相比，直-9D用KLC-3型雷達替換掉了直-9C上的KLC-1型雷達。KLC-3型雷達對3,000噸級水面艦艇的探測距離不小於180公里，對1,000噸以下的水面艦艇探測距離不少於135公里。直-9D正是憑藉KLC-3型雷達，直接引導小型反艦導彈展開反艦攻擊。

事實上，直-9D並非專門反艦的直升機，其本身也攜帶有搜潛、攻潛設備和武器。因為綜合作戰實力比原來的直-9C要高上不少，所以包括解放軍的亞丁灣護航艦隊，主要使用的都是直-9D，而不是直-9C。

值得一提是，在艦載版直-20亮相後，曾有建議稱應該用艦載版直-20全面替換掉現有的直-9系列直升機。但有分析指出這種做法並不現實。中國海軍中仍然有大量的任務需要輕型直升機去執行，比如中近距離的反海盜、緝私和海上救護工作等。遼寧艦上就有配備直-9S，用於執行落水人員的快速施救，不僅反應速度快，佔用空間小，使用成本也更低，很適合執行這種高頻次起降任務。

（綜合報道）