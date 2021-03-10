越南引而不發　解放軍在邊境部署導彈的三重可能

撰文： 茅岳霖 最後更新日期： 2021-03-10 16:00

進入3月中旬，解放軍已在雷州半島以西，潿洲島附近半徑五公里的水域展開了射擊訓練，訓練區域距離中越邊境廣西寧明縣的地對空導彈基地約235公里。

這一行動似乎可以解開一個月前的難題，即解放軍在中越邊境布置導彈究竟有何用途。考慮到中越之間在陸地邊境問題上早無爭議，兩國在北部灣水域也無主權問題，中方的導彈基地就令外界頗為費解。而今，該部署似乎就有了些備選答案。

首先，解放軍在寧明部署的導彈根據此前釋出的圖片等資料，或為紅旗-9型，其當前直接目標與南海有關。

解放軍自2020年7月後就在北部灣水域展開多次射擊演習，美國軍艦、戰機也在2月下旬繼續於南海邊緣維持高頻率活動，雙方在南海周邊海域展開的訓練和演習就具備相當的針對性。其演習取得的數據可以應用在解放軍部署在西沙、南沙的同類型導彈上。

2021年2月上旬，越南非政府組織「南海新聞」（SCSCI）根據Google地圖判讀中越邊境寧明縣似有導彈陣地，其中發射台、雷達均可辨別，該組織後列席越南外交部記者會，但越方對此並未給出正面回答。有中國分析人士指出，寧明一帶的建設早在2020年3月就已開始。（SCSCI網頁截圖）

中國南沙永暑、渚碧和美濟三島定期部署了鷹擊-12B型反艦導彈與紅旗-9B型地對空導彈，西沙永興島也定期部署過紅旗-9型導彈。這些地區也是解放軍用於拒止美國、英國、加拿大、法國等國軍艦在南海實施「有害航行」的最前沿。

其次，寧明基地部署的紅旗-9型導彈的演練，其操作也可應用於台海一線。

資料顯示，紅旗-9自2008年以來就是用於「對台」的傳統裝備，它取代了射程分別約80公里和120公里的S-300PMU的Ⅰ和Ⅱ型防空導彈。歷經多年改進之後，該導彈其射程在200至400公里之間。它也因此成為解放軍在台灣海峽一線使用的主要「長程防空武器」。

中國2020年8月向南海水域發射中程彈道導彈後，當地的戰略態勢已有變化：

當然，就當前局面來看，台海只是中國防禦體系的一部分。中國海軍、火箭軍等在2019年前後即已建立了由紅旗-9、鷹擊-62和東風-21及長劍-10等各型導彈組成的防禦及攻擊體系，其控制範圍覆蓋了九段線以內的水域，其打擊半徑從200公里、400公里到1,700公里不等，在中美關係緊張，台海局勢同樣複雜多變之際，北京的目光也不止聚焦台海。

再次，寧明基地的導彈陣地只是解放軍部署的一部分，它也是當地軍用機場的配套設施，相對於導彈陣地，機場建設和空軍部隊的配置可能更值得注意。

此前部署在百色一線的125旅和柳州一線的126旅訓練頻繁，百色一帶民間人士時常能發現戰機活動，圖為柳州一線此前配置的「飛豹」型轟炸機。（鼎盛軍事）

事實上，寧明一直是解放軍國土防空的南方基地之一，解放軍導彈部隊在1968年於此擊落過美軍U-2偵察機，其配套機場也有多年歷史。寧明機場在2020年3月大幅翻修擴建後，可配合南部戰區空軍125旅等部隊轟炸機、戰鬥機部隊的轉場和日常訓練，考慮到南部戰區空軍部隊訓練、轉移頻繁，這種趨勢與近期台海的緊張態勢也形成了一定程度的吻合。

近期，解放軍大幅翻修擴建軍用機場已經成為一種熱潮，除廣西擴建寧明機場、修建北海軍用機場外，位於福建的各個軍地兩用機場也在加緊建設。譬如距台北最近的龍田、惠安軍用機場已延長跑道、增加停機坪，此處升空的戰機僅需7分鐘即可出現在台北上空。

目前，解放軍已在南海區域實施了多次演習。除導彈試射外，南部戰區海軍及海軍陸戰隊還組織了遠海聯合訓練編隊，在西沙中建島組織了艦艇及裝甲部隊登島訓練。這或許會讓解放軍更有效地展示其行動能力。中國軍隊亦將根據需要加大海空巡邏力度，強化各項防衛能力建設，堅定捍衛其在台海和南海的主權聲稱。