新冠疫苗｜中國疫苗協會：明年產能達50億　年底前或近7成人接種

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-08 19:00

中國疫苗行業協會會長封多佳，今日（8日）在北京大學主辦的「新冠疫苗與疫苗產業國際化」研討會上披露，明年中國新冠疫苗年產能將達到約50億劑，而今年底前近7成人口有望陸續進行接種。

封多佳表示，國產新冠疫苗在國內的使用量目前已超過1.3億劑，出口量也超過1億劑，涉及過百個國家，是中方首次如此大規模的對外提供疫苗援助，也是落實疫苗作為全球公共產品承諾的重要行為。他強調，中國新冠疫苗製造能力已佔全球新冠疫苗產能約一半，擁有為全球健康做出貢獻的巨大潛力。。就中國疫苗行業如何做優、做強的問題，在他看來，「優」即疫苗產品和服務的質量標準要全過程、全要素與國際接軌；「強」即具備強大的疫苗工業能力和生產效率。

北京科興中維研製的新型冠狀病毒滅活疫苗克爾來福。（資料圖片）

新冠疫情爆發前，除了康希諾的伊波拉病毒疫苗外，幾乎沒有其他中國疫苗企業做過海外臨床試驗，但如今包括科興的「克爾來福」在內，已有多支國產疫苗在多國開展臨床試驗。科興控股（香港）有限公司總經理楊光在會上直言，由於在國內沒有條件開展三期臨床試驗，克爾來福分別在土耳其、巴西、印尼和智利等開展了臨床試驗，他形容國際合作在克爾來福開發過程中發揮了重要作用，同時也加速克爾來福在海外的本地化生產供應，通過海外本地灌裝包裝檢測供應，可以縮短疫苗供應時間和步驟。

封多佳進一步表示，目前國內包括疫苗科研、生產、冷鏈供應，以及相關設備、材料、裝備、工程、信息化服務等疫苗行業相關企業在內，已形成了一個完整產業鏈，隨着中國疫苗加速出海，該產業鏈也都在同步加快產能與質量的升級。楊光也稱，現時科興的疫苗年產能已達20億劑，國內還有不少疫苗企業也在朝着年產能10億乃至20億劑的規模邁進。

（澎湃新聞）