體長26厘米肉食性有大齙牙　貴州發現2.44億年前「盤州暴魚」化石

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-08 16:10

近日，中國科學院古脊椎動物與古人類研究所徐光輝研究團隊，於貴州盤州市發現2.44億年前一種大型的肉食性基幹新鰭魚類化石，並將其命名為「盤州暴魚」，其也是疣齒魚科迄今最古老的化石新證據。 徐光輝昨日（7日）介紹指，與此前發現的「雲南暴魚」及其他所有疣齒魚科魚類不同，盤州暴魚的牙齒尤為粗壯看似十分兇狠，展現了更為粗獷凌厲的面貌。

盤州暴魚及相關研究成果論文當日在國際學術期刊PeerJ在線發表，徐光輝表示，今次是暴魚屬首次在貴州被發現，盤州暴魚的特點包括體長26厘米，身軀粗大肥胖甚至有些少駝背，滿頭密布較粗大的瘤點，上、下頜口緣分別有5顆向前伸的大齙牙，口內還有碩大的研磨齒，可令獵物不寒而栗。

盤州暴魚復原圖顯示，其牙齒尤為粗壯看似十分兇狠，展現了更為粗獷凌厲的面貌。（澎湃新聞）

雖然相比其他疣齒魚科魚類的游泳速度略慢，但盤州暴魚有更好的游泳平衡性能，有助其在海底岩礁等複雜的環境下運動和捕食，而相比游泳速度較快的魚類和頭足類等，盤州暴魚更傾向於捕食底棲、游泳速度較慢、帶硬殼的腹足類和雙殼類等獵物。

同時，今次也是首次在疣齒魚科以及亞洲的基幹新鰭魚類中發現駝背體型，徐光輝稱，分支系統學研究表明駝背體型在三疊紀新鰭魚類中平行演化了4次，除了盤州暴魚外，分別獨立出現於波爾茲魚目、偽比肯魚科和拱魚科魚類。

據指，基幹新鰭魚類在三疊紀具有較高的生物多樣性，是研究二疊紀末生物大絕滅後海洋生態系統的重要化石證據，至於三疊紀體型最大的一類肉食性基幹新鰭魚類，則是體長可達65厘米的疣齒魚科魚類，其在食物網中佔據較高位置。

徐光輝進一步指，以往疣齒魚科魚類主要於歐洲中、晚三疊世海洋環境被發現，以疣齒魚屬為代表，而作為疣齒魚屬的近親，近年暴魚屬在中國西南地區的發現，揭開了疣齒魚科魚類生態多樣性的神秘面紗。

（中新網）