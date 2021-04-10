新冠肺炎｜內地昨增14宗境外輸入　雲南瑞麗11天後再本土零確診

撰文：孫聖然
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據國家衛健委通報，內地周五（9日）新增14宗新冠肺炎境外輸入確診病例，無新增本土病例，無新增死亡病例，無新增疑似病例。
連日來出現多宗本土確診的雲南瑞麗，時隔11日後再次本土零確診。
4月9日，內地無新增新冠肺炎本土病例。（新華社）
新增的14宗境外輸入病例分別是，上海4宗、福建2宗、北京1宗、山西1宗、遼寧1宗、浙江1宗、山東1宗、湖北1宗、雲南1宗、陝西1宗。
截至4月9日24時，內地31個省份現有確診病例283例（重症病例3宗），現有境外輸入確診病例199例（重症病例2宗）。
內地31個省份周五報告新增11宗無症狀感染者，均為境外輸入；當日3宗轉為確診病例，均為境外輸入；尚有285宗無症狀感染者正在接受醫學觀察，其中260宗為境外輸入。
雲南現有88宗新冠肺炎確診病例，及39宗無症狀感染者。（新華社）
另據雲南衛健委通報，雲南周五無新增確診病例及無症狀感染者，新增1宗境外輸入確診病例，患者是中國籍，3月31日自緬甸乘機從昆明機場入境，隔離觀察期間，核酸檢測結果陽性，後被診斷為新冠肺炎確診病例。
雲南現有88宗新冠肺炎確診病例，其中本土病例84宗、境外輸入4宗；現有無症狀感染者39宗，其中本土25宗、境外輸入14宗。
（國家衛健委/雲南衛健委）