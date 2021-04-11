中疾控主任高福：上網始知有新冠疫情　去年1月初已判斷可人傳人

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-04-11 13:10

中國疾控中心主任高福在新冠疫情初期曾深陷輿論漩渦。高福當時被指「早已掌握人傳人的證據」，但卻忙着參與寫論文，「隱瞞了疫情」。此外，他的一些言論和觀點被指「存在誤導」，諸如「SARS類似事件不會再出現」、「兒童、年齡比較小的人對新冠病毒不易感」等等。 內媒《財經》雜誌8日刊出在2020年底對高福的專訪，提及中方科研人員在2020年1月初已判斷新冠病毒可人傳人，又指自己在2019年12月底上網看到消息時始知有疫情。不過相關文章及內地其他轉載該專訪的網站均已下架該文章。

內媒《財經》雜誌8日刊出在2020年底對高福的專訪。（影片截圖）

官方於2020年1月20日首次確認新冠病毒人傳人的事實。高福在專訪中引述，在2020年1月6日，武漢疾控中心主任李剛在發布會上曾經講過，目前「沒有明顯的人傳人的證據」。高福稱，這說明有人傳人，但是不明顯。在1月初，我們就判斷到這個問題，絕對不能說那時候沒有人傳人。我們一直在找證據。

高福表示：「1月初，這種判斷肯定是有的，不用懷疑。但是不是要向公眾傳達，到20日向公眾宣布，這有一個過程，所以我希望大家能夠理解。」被問及「也就是2020年1月初已經有判斷了」時，高福補充稱：「確實一開始病例數少，並沒有判斷會形成大流行，沒有證據能夠支持。那時都是家庭內部的，而且都有武漢華南海鮮市場的暴露史。」

相關文章及內地其他轉載該專訪的網站均已下架該專訪。圖為微博網頁。（微博）

在網上看到消息始知有疫情

李文亮於2019年12月30日在微信與同行交流，認為出現沙士故提醒同行注意保護。高福在專訪中表示，他在同日「在網上看到這個信息，向有關領導做了報告」。高福被記者質疑「這是不是說明疾控直報系統沒有發揮出應有的作用」時回應稱，可能2019年12月底的時候，臨床醫生忙臨床，再加上病例數少，可能沒有意識到這個問題，沒有向監測系統填報，這是短板和弱項。

被問及「如果應對新冠疫情是一場閉卷考試，這場考試，你給自己打多少分」，高福回應稱，「我給自己打滿分。包括中間有一段時間，大家在質疑我們的時候，我們只幹活，不去造成新的輿論風波」。

關於曾被批評在疫情初期只顧搶數據發論文，高福表示，科研人員發文章，是為了把自己的科研成果進行總結，和同行們交流。看看自己的結論，對還是不對。