新冠疫苗｜重組新冠病毒疫苗獲批臨床試驗　為國藥第三款新冠疫苗

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-10 13:30

國藥集團中國生物研究院重組新冠病毒疫苗，昨日（9日）獲得國家藥品監督管理局臨床試驗批件，成為中國生物第三款新冠疫苗。

今次是繼國藥集團中國生物兩款新冠滅活疫苗後，又一技術路線的新冠疫苗獲批臨床。重組新冠病毒疫苗是在新冠病毒刺突蛋白（S蛋白）受體結合區（RBD）的天然結構特徵基礎上，運用結構生物學、計算生物學自主設計研發，透過採用基因工程技術構建工程細胞株，重組表達抗原蛋白。其在免疫後能誘導機體產生針對性中和抗體，以此阻斷病毒與受體細胞的結合。

據了解，基因重組蛋白疫苗技術路線成熟，可規模化生產，製備期間亦不涉及活病毒及其他感染性材料，無需在高等級生物安全環境進行。最終，在國藥集團中國生物的指導下，本次重組新冠病毒疫苗研發項目取得階段性研發成果，順利獲得臨床試驗批件。

國藥集團中國生物的新冠滅活疫苗已獲准附條件上市。（新華社）

中國生物自去年4月12日，武漢生物製品研究所全球首獲新冠滅活疫苗臨床試驗批件後，便持續科技攻關。同月27日，北京生物製品研究所研發的新冠滅活疫苗也獲臨床試驗批件，實現新冠滅活疫苗研發「雙保險」。目前，中國生物北京生物製品研究所、武漢生物製品研究所兩款新冠疫苗已分別於2020年12月30日、2021年2月25日在國內獲批附條件上市，並在2020年12月9日、12月13日，2021年2月5日、2月25日，於阿聯酋、巴林、玻利維亞、塞舌爾多國獲批註冊上市。

（中國生物）