浙江接種重組亞單位新冠疫苗　《刺針》：97%人打3針可產中和抗體

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-11 12:22

國家衛健委公布，截至4月9日，全國累計接種新冠疫苗逾1.6億劑次。 除了最常見要接種兩針的新冠疫苗，近日由中國科學院微生物研究所聯合安徽智飛龍科馬生物製藥有限公司（下稱智飛龍科馬），研發的重組新型冠狀病毒疫苗（CHO細胞）被國家批准緊急使用，為目前市面上唯一一款需接種三針的新冠疫苗。

上周三（7日）起，三針劑的重組新冠疫苗已經在浙江寧波、溫州、湖州、台州開始接種。國際醫學期刊《刺針》（The Lancet）上月24日刊登的文章指出，該疫苗安全性良好，97%的人接種3劑次疫苗後可產生中和抗體。

據介紹，獲批緊急使用的重組亞單位疫苗，是由智飛龍科馬生產的重組新冠病毒疫苗（CHO細胞），其原理是將新冠病毒S蛋白受體結合區（RBD）基因重組到中國倉鼠卵巢（CHO）細胞基因內，在體外表達形成RBD二聚體，並加用氫氧化鋁佐劑以提高免疫原性。

事實上，重組亞單位疫苗技術原理，與乙肝CHO細胞疫苗相類似，是在體外直接產生抗原製成疫苗。由於只使用小量有效成分，組成簡單，有幾種主要表面蛋白質，因此避免了其他成分可能產生的副作用和疫苗引起的相關疾病。

重組亞單位疫苗需接種3針，第2針盡量在接種第1針後8周內完成，第3針盡量在接種第1針後6個月內完成，每針相隔至少4周或以上。接種3針不僅可提升體內中和抗體水平，可達到新冠康復者的兩倍，免疫效果也更加持久。

目前，中國已有5款新冠疫苗獲批使用，包括滅活疫苗、腺病毒載體疫苗以及重組亞單位疫苗。惟要注意的是，重組新冠疫苗與市面上常用的滅活疫苗並不能混合使用。

2021全國疫苗與健康大會昨日（10日）在四川成都舉行。國家衛健委副主任、中華預防醫學會會長李斌表示，下一步要按照「應接盡接、梯次推進、突出重點、保障安全」的原則，有力有序推進疫苗接種工作。突出重點地區、重點人群，加強疫苗接種全流程管理，不斷完善疫苗接種便民服務措施，持續開展疫苗免疫原性、免疫持久性、長期保護效果等系統性研究。

（央廣網／國家衛健委／浙江在線）