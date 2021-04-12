新冠肺炎｜中疾控專家：中國建免疫屏障或需10億人以上接種疫苗

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-04-12 11:47

中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶表示，中國要建立免疫屏障，可能需要10億人以上接種新冠疫苗。王華慶又指，接種率越高，免疫屏障形成就越牢固，接下來還有一段路要走。

中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶表示，中國要建立免疫屏障，可能需要10億人以上接種新冠疫苗。（央視）

央視11日（周日）報道指，儘管剛過去的一周，中國境內新冠疫苗單日接種量從300萬快速增長到700萬，但和一些接種率達到40%甚至60%的國家相比，仍然屬於較低水準。

王華慶指，新冠疫苗的研發經歷了臨床前、臨床一二三期然後才上市的，上市之後還要展開研究，這對疫苗的安全性都是保證。在王華慶看來，任何一款疫苗都有它的風險，現在打新冠疫苗有不良反應或者嚴重過敏性反應的，是百萬分之一的數據，但相比新冠肺炎的病亡率2%的數據，就可以看出新冠肺炎帶來的危害是非常大的，疫苗可以把風險降到最低。

王華慶又指出，大家都把接種疫苗往後拖，那免疫屏障永遠建立不起來，想摘掉口罩的願望可能就不能成為現實，如果大家接種得快可能免疫屏障就會早一天到來，就可以早點恢復到過去正常的生活。

此外，王華慶還表示，雖然目前看到病毒變異，但接種疫苗還是有用的。針對病毒變異的情況，目前各國科學家也在想辦法爭取把變異的情況監測出來，針對其中可能會影響到疫苗作用的，去尋找對應的解決辦法。

官媒：疫苗接種不是選擇題

據早前報道，官媒《新華每日電訊》9日發表評論文章稱，截至7日，內地31個省份報告接種新冠疫苗14907.1萬劑次，接種比例接近10%。評論文章稱，近期雲南瑞麗再次出現本地個案為人們敲響警鐘，要想徹底戰勝病毒，疫苗接種不是一道選擇題，而是一道必答題，還未接種疫苗的人群要理性看待、盡快「應接盡接」。