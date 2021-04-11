新冠疫苗｜多地傳出強制接種疫苗　國家衛健委：必須堅決糾正

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-04-11 16:00

據央視報道，國家衛健委新聞發言人米鋒周日（11日）在記者會上表示，近期個別地方新冠疫苗接種工作中出現了簡單化，甚至一刀切的情況，強制要求全員接種。對於這種情況，必須堅決予以糾正。

內地加快疫苗接種速度，然而日前微博卻傳出，多地機關、學校限期「應接盡接」，有原本已獲單位核准備孕的女性，卻被要求先接種疫苗後再懷孕，因為「沒有必要那麼着急」；凡是超過法定哺乳期一年以上的婦女，就算仍在哺乳，也被約談要求接種疫苗，有單位甚至揚言不馬上打就換工作。

山東煙台市官方日前下發通知，要求大學在校師生以及後勤保障工作人員「應接盡接」，各單位接種率必須達到95%以上。（山東工商學院網站）

多名網民連日來相繼發布官方和就職單位文件與聊天截圖，控訴他們遭到強制接種疫苗。其中，山東煙台市官方下發「煙台市新冠病毒疫苗接種工作總體實施方案」的通知，要求大學在校師生以及後勤保障工作人員「應接盡接」，各單位接種率必須達到95%以上。

福建省安溪縣疫情防控指揮辦公室也下發通知，要求尚未接種COVID-19疫苗的全縣機關、企事業人員，必須在4月2日以前完成接種；若屆時接種人員未全部到位的，主要負責人將遭到約談。

此外，有多名大學生表示，校方展開免費接種疫苗後，本來採取報名的自願形式，但報名人數很少，最近就變成強制接種；學校老師還被要求發情況調查表給學生家長，詢問是否接種疫苗、為何不接種。一些企業集團也展開強制接種，有網友指公司祭出拒打疫苗者，每隔3天就得接受病毒檢測，才能進辦公室。

湖南科技大學的「方艙接種點」。（新華社）

綜合網民發布的消息，有過敏、嚴重慢性疾病等情況是可以「暫緩接種」疫苗，但多名具有過敏體質的網民抱怨，必須出具二級以上醫院證明，才能免於接種疫苗，但他們去醫院檢測過敏源，醫生卻拒絕開立證明。

對於地方「一刀切」強制接種的現象，央媒早前已發表反對意見。央視網3月31日發表題為《疫苗接種可以「一起苗苗苗」，不可助長「拔苗」》的文章，批評「拔苗」助接，提高接種率，暴露了個別地方對權力和強制的過度信賴，社會治理能力嚴重欠缺。

文章強調，這種做法既悖離了疫苗接種的科學要求，違背了中央的決策部署，也侵犯了民眾的權利。這種任性，既可能給不宜接種的人帶來醫學風險，也可能激發「被掛鉤者」的抵觸情緒。

（綜合報道）