承認國產新冠疫苗有效率不高？　中疾控主任高福：斷章取義

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-12 10:04

2021全國疫苗與健康大會正在四川成都舉行。中國疾控中心主任高福在會上提出「提高疫苗保護率的科學思考」，卻被部分媒體誤讀為「高福認為國產疫苗保護率不高」，並在網上廣傳。 高福昨日（11日）接受《環球時報》採訪時表示，世衛組織對新冠疫苗有效性的要求是50％以上，主要是要保護重症和死亡，而現時每一款新冠疫苗都能做到，因此網傳消息完全是誤解，是「斷章取義」。

高福指出，他在大會上提及免疫策略和疫苗保護率問題，並提出可以通過優化接種程序、採用幾種疫苗交替的接種（序貫免疫）方式來進一步提升疫苗有效率。他舉例，全球都在動態調整免疫程序，包括法國已將mRNA疫苗的兩劑接種時間由4周推遲到6周。

高福表示，全球的疫苗保護率測試數據都有高有低，如何提高疫苗的保護率，是需要全球科學家考慮的問題，是一種全球層面、全球角度的科學思考，包括中國，但不僅限於中國。

高福稱，全世界科學家在幾個月之內研究出新冠疫苗，是全球有史以來第一次，當中存在很多科學問題，人類面臨很多科學問題需要回答。他強調，這是人類第一次接種新冠疫苗，目前所有的免疫程序都是基於過去對其他病毒疫苗推斷出來，因此由此得出的效果已經很好。若未來需要改進，可以基於冠狀病毒本身的特點和目前接種疫苗的情況作出相應調整。

近日，「高福認為國產疫苗保護率不高」的消息在網上廣傳。（微博）

美聯社此前報道，高福表示，有鑑於國產疫苗的有效率不高，當局正考慮不同方案，包括混合接種不同技術的新冠疫苗。然而，內地傳媒未有提到「國產疫苗的有效率不高」，而是引述高福在大會上提到的「研發經典傳統疫苗時，別忽略mRNA疫苗帶來無限可能」。

《澎湃新聞》報道，高福在大會上發表《新冠疫苗免疫策略與實踐》的演講報告，當中提到mRNA技術對傳染病、愛滋病、遺傳病、罕見病、腫瘤提供各種機會，因此一定要關注mRNA疫苗，考慮mRNA疫苗可能給人類帶來的收益，不能因為國內現時已有幾種新冠疫苗而忽略mRNA疫苗。

（環球時報／觀察者網／澎湃新聞）