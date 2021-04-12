新冠疫苗｜北京疾控發布接種提醒：穿寬鬆衣物　接種後觀察30分鐘

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-04-12 14:25

北京市疾病預防控制中心周日（12日）在官方微信公眾號，發布一份新冠疫苗的接種提醒，建議民眾在接種當日要穿着寬鬆衣服，接種完畢後需留在接種點觀察30分鐘；而接種後若持續發燒，則要及時求醫。

北京疾控呼籲，民眾在接種前詳細了解疫苗接種的有關知識。（新華社）

上述提醒包含「接種前」、「接種時」和「接種後」三個不同時期的注意事項：

【接種前】

需要了解新冠病毒疫苗接種相關知識、接種點的接種流程； 確定是否需要提前預約； 按要求帶好身份證，外籍人士帶好護照及有效居留證件，確保截至第2劑接種日相關證件仍在有效期內； 如已參加北京市社會保障醫療保險的外籍人士，攜帶好參保憑證； 接種當天穿寬鬆的衣服方便接種。出門時還得戴上口罩。

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【接種時】

向醫生主動提供自己健康狀況、近期服用的藥物資料，並如實填寫知情同意書； 如果接種部位有傷口，盡量避開傷口選擇另一側接種； 接種完畢，需在接種點留觀30分鐘； 止血棉簽丟入醫療垃圾桶或黃色醫療廢物垃圾袋中。

北京疾控指出，接種疫苗後需要在接種點留觀30分鐘。（新華社）

【接種後】

接種後要在接種現場留觀30分鐘，沒有異常情況才可以離開； 回家後如出現發燒不退或持續不舒服，要向接種點報告並及時就醫。

（北京疾控）