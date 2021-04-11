中疾控主任高福：國產新冠疫苗有效率不高　正考慮混合接種可行性

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-11 15:39

2021全國疫苗與健康大會正在四川成都舉行。《南華早報》昨日（10日）報道，中國疾控中心主任高福表示，有鑑於國產疫苗的有效率不高，當局正考慮不同方案，包括混合接種不同技術的新冠疫苗。

高福表示，中國正研究解決現有疫苗有效率不高的問題，其一是優化接種程序，包括調整疫苗劑量，劑量間隔或增加接種劑量，第二種方法則是混合使用不同技術的疫苗。他透露，中國正加緊研究可以抵抗變種病毒的新冠疫苗，並考慮何時重新開放讓外國人入境，以及後續是否保持強制戴口罩和接受核酸檢測等措施。

高福表示，國產疫苗的有效率不高，當局正考慮不同方案，包括混合接種不同技術的新冠疫苗。（川觀新聞）

出席大會的上海疫苗專家陶麗娜解釋，高福是在比較滅活疫苗和mRNA疫苗。陶麗娜指出，現時民眾在接種國產疫苗後產生的抗體水平低於mRNA疫苗，疫苗有效率也低於mRNA疫苗，結論是中國的滅活疫苗和腺病毒載體疫苗不如mRNA疫苗有效。

陶麗娜又說，那些接種兩劑滅活疫苗的民眾或者會被建議接種另外一劑不同款式的新冠疫苗。

高福又稱，mRNA技術對傳染病、愛滋病、遺傳病、罕見病、腫瘤提供各種機會，希望在研發經典傳統疫苗的時候，考慮到mRNA疫苗可能給人類帶來的收益。

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報道指，中國現時並不建議民眾混合接種不同技術的新冠疫苗。然而，衛生專家普遍認為，混合使用新冠疫苗應該是安全，並正在英國和其他地區進行臨床試驗，研究是否能提供更好的保護。

截至目前，中國已有5款新冠疫苗獲批使用，包括由國藥中生北京公司、國藥中生武漢公司、北京科興中維公司生產的3款滅活疫苗；第二種為天津康希諾公司生產的5型腺病毒載體疫苗；第三種為重組新冠病毒疫苗（CHO細胞）。而美國輝瑞（Pfizer）藥廠與德國BioNTech共同研發的新冠疫苗，以及美國莫德納（Moderna）的疫苗均使用mRNA技術。

（南華早報／澎湃新聞）