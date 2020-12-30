湖北荊州千噸違建關公像沉降　搬移工程「拆完再起」總投資1.55億

湖北荊州古城東南側關公義園的一座巨大關公雕像，早前被揭是違法建築，並且出現沉降現象，引來外界關注。就雕像搬移工程，湖北省電子招投標交易平台周二（29日）發出公告，提到雕像拆後將異地組裝，該部份工程的投資額達4000萬元（人民幣．下同），而整個工程總投資額則達1.55億元。

湖北省電子招投標交易平台發布《關公雕像搬移工程——像體銅片拆解及異地組裝項目報建公告》顯示，項目單位為荊州旅遊投資開發集團有限公司，項目地點為荊州區點將台，該地「北臨漢宜線，南臨少康路，東臨九陽大道，西臨引江渠」。而建設內容包括像體銅片拆除及異地安裝，登記完成時間為今年12月29日，預計發包時間為12月31日。

據湖北省投資項目在線審批監管平台顯示，關公雕像搬移工程項目除了異地組裝，還包括「原址基座及廣場修整」及「新址廣場及景觀工程」等項目，總投資為1.55億元，計劃開工時間為明年1月。工程主要建設規模及內容包括約50畝的雕像用地面積，像體銅片拆除及異地安裝；拆除像體內骨架；原址基座及廣場修整；重建關公基座及像體骨架；新址廣場及景觀工程。

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據悉，涉事關公像整體高度58米，重量超過1200噸，其所在的關義公園於2014年動工，佔地面積228畝，項目投資額達15億元，基礎建設部分於2016年建成和試營業，惟一直未通過消防驗收，前述雕像更是未經規劃許可的違法建設，在長達兩年的建設期間，相關部門始終不聞不問。今年10月，住建部通報責令整改，至11月，荊州市組織規劃、建築、雕塑、文保等權威專家，對關公雕像搬移選址方案進行諮詢論證，科學制定搬移方案。

（澎湃新聞）