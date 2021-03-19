內地城市群｜成渝、長江中游地位躍升　從美食讀懂城市性格

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-19 08:30

十三屆全國人大四次會議已表決通過「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要，內容提到要「優化提升」、「發展壯大」以及「培育發展」19個城市群。簡單來講，要「優化提升」的城市群屬於發展已經較成熟；要「發展壯大」的城市群，即為城市具一定實力，並已有雛形；而要「培育發展」的城市群則仍處於規劃設計階段。 值得關注的是，5年前，成渝、長江中游兩大城市群均屬於「發展壯大」範疇，雖與京津冀、長三角、珠三角城市群不可同日而語，但兩大城市群如今已跟京津冀、長三角、珠三角城市群並駕齊驅，共同被納入「優化提升」的範疇，可謂在國家戰略中的地位有了明顯的提升，意義非凡。 那麼，成渝城市群以及長江中游城市群在經濟、人文、基礎設施建設等方面，各具怎樣的優勢，又有何發展前景以及上升空間？《香港01》推出「內地城市群」系列文章，分別介紹京津冀、長三角、珠三角三大城市群，成渝、長江中游等新興城市群，以及西部地區等正培育發展的城市群。

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城市群，是指在特定地域範圍內，以一個或以上特大城市為核心，由三個或以上的大城市為構成單元，依托一定的自然環境和交通條件，形成空間組織緊湊、經濟聯繫緊密、並最終實現高度同城化和高度一體化的城市群體。城市群能夠產生巨大的集聚經濟效益，是國民經濟快速發展、現代化水平不斷提高的標誌之一。

成渝城市群，涵蓋四川省以成都為中心的15個市與重慶的27個區縣等地區，總面積為18.5萬平方公里，是西部大開發的重要平台，亦是國家推進新型城鎮化的重要示範區。培育發展成渝城市群，有利於加快中西部地區發展。「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要中也提到，推進成渝地區雙城經濟圈建設，打造具有全國影響力的重要經濟中心、科技創新中心、改革開放新高地、高品質生活宜居地。

長江中游城市群，又稱「中三角」，是以武漢為中心，以武漢城市圈、環長株潭城市群、環鄱陽湖城市群為主體形成的，總面積約31.7萬平方公里的特大型國家級城市群，當中31個城市分佈在湖北、湖南、江西三省。發展長江中游城市群的戰略定位為中國經濟新增長極、中西部新型城鎮化先行區、內陸開放合作示範區、「兩型」社會建設引領區。

重慶GDP總量僅次於北上廣深

從經濟層面看，2020年成渝城市群GDP總量為6.82萬億元（人民幣，下同），分別佔長三角城市群的27.9%、粵港澳城市群的58.8%、長江中游城市群的61.4%以及京津冀城市群的68.9%。其中，重慶的GDP總量為2.5萬億元、成都為1.77萬億元，重慶的GDP總量是僅次於北上廣深四大一線城市的第五城。

雖然重慶和成都兩大中心城市GDP均在萬億以上，但成渝城市群的大多數城市GDP仍在千億等級。綿陽的GDP為3千億元，宜賓、德陽、南充、瀘州、達州、樂山介乎2千億元至3千億元之間，其餘城市的GDP在2000億以下，雅安最低僅754億元。

長江中游城市群方面，據統計，2020年湘鄂贛三省GDP總值11.09萬億元，佔內地的10.9%左右。其中武漢的GDP總量為1.56萬億元，長沙為1.21萬億元，南昌的GDP為5.7千億元。岳陽、常德、衡陽、株洲等5市的GDP在3千億至4千億之間。江西的贛州、九江的GDP都超過了3千億元。

另一方面，人才人口可謂是中國城市乃至城市群未來發展的核心動力，亦關乎城市群的興衰。成渝城市群常住人口合共8427萬，長江中游城市群的常住人口有逾1.3億。而城市群人口的增長，表現為城市群核心城市的增長，以增幅計，成都在2009至2019十年的時間內常住人口增加371.5萬人、重慶增加了265.32萬人、武漢增加211.2萬人、長沙增長175.23萬人。

美食反應城市性格

民以食為天，川菜與湘菜作為成渝城市群與長江中游城市群中，最具代表的兩大菜系，不僅歷史悠久、各具特點，還可以反映出城市的「性格」，帶動城市的經濟發展。

川菜是中國八大菜系之一、中華料理集大成者。川菜以取材廣泛、調味多變、菜式多樣、口味清鮮、醇濃並重等為特點。川菜起源於春秋戰國時的蜀國，在兩宋時期形成獨立菜系，明清時期得到進一步發展，直至民國時期，由於明清時期辣椒的傳入，近代川菜最終形成「清鮮醇濃，麻辣辛香」的特點。

川菜分為蓉派川菜和渝派川菜等派系，分屬上河幫和下河幫，以碼頭文化為主的重慶，菜品更粗放、大氣，創新大膽，對調料的使用更為極端；以休閒文化聞名的成都，則詮釋了「官府菜」的特徵，對菜品的要求精細，口味更豐富、平和。形像地說，兩個菜系更像川菜中的「婉約派」和「豪放派」。一方山水養育一方人，不同的派系亦造就了人們不同的性格，成都人較為溫和，重慶人較為耿直。人如此，城市亦是如此。

成都作為四川菜餚集大成者，曾於2010年被聯合國教科文組織授予「世界美食之都」的榮譽稱號，全世界僅8座城市獲此殊榮。

同是中國八大菜系之一的湘菜，又稱湖南菜，於漢朝就已經形成菜系。以湘江流域、洞庭湖區和湘西山區三種地方風味為主。湘菜製作精細、用料廣泛、口味多變；色澤上油重色濃；品味上註重香辣、香鮮、軟嫩。

因地理位置的關係，湖南氣候溫和濕潤，故人們多喜食辣椒，用以提神去濕。同時，爆炒也是湖南人做菜的拿手好戲，典型的湘菜有辣椒炒肉、剁椒魚頭等。因湘菜口味、製法等有別於其他菜係，亦令湖南人民性格直接、幹練，從而也進一步融入到長江中下游城市群的發展之中。

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京滬之後 成都進入雙國際機場時代

再觀兩大城市群的現代交通建設。2019年8月，國家發改委印發《西部陸海新通道總體規劃》，預示陸海新通道正式上升為國家戰略，成渝地區成為最大受益者。如今，成渝已經形成了東西向連接長江黃金水道與中歐班列無縫對接；向南直達新加坡等東盟國家的陸海新通道已常態化運行；向北有國際班列直達俄羅斯。

今年1月1日，相距280公里的成都國際鐵路港和重慶國際物流樞紐園區內，汽笛聲同時響起，兩列中歐班列緩緩駛出站台，首列中歐班列（成渝）號正式發車。這是中國首次批准兩地中歐班列統一品牌，並使用統一名稱開展品牌宣傳推廣。

1月22日，成都天府國際機場成功試飛，預計今年內投入運營。成都天府國際機場的航站樓總面積為126萬平方米，是中國西南地區最大機場，能滿足年旅客吞吐量9000萬人次的航空需求。通航後，成都將擁有雙流、天府兩座國際機場，亦是內地繼北京、上海之後第三座擁有雙國際機場的城市。

重慶目前擁有江北國際機場、萬州五橋機場、黔江武陵山機場、巫山機場、仙女山機場等五座民用機場，雖然只有江北機場是國際機場，但重慶亦計劃建設第二個國際機場，並將第二機場定位為國際貨運樞紐機場，進一步加大成渝城市群的發展空間。

成渝城市群中，成都與重慶均是國家級臨空經濟示範區。而長江中游城市群中，只有長沙是國家級臨空經濟示範區。但值得一提的是，湖北鄂州專用貨運機場將投入使用，其規模將是全球第四個、亞洲第一個專業貨運機場。

前景與挑戰

事實上，縱使成渝城市群、長江中游城市群與京津冀、長三角、珠三角三大城市群，共同被納入「優化提升」的範疇，而《成渝城市群發展規劃》中也提出「到2030年，成渝城市群完成由國家級城市群向世界級城市群的歷史性跨越」，兩者的發展前景仍面臨挑戰。

以成都和重慶為例，兩個城市之間的物理距離較遠，雙城帶動性較弱。京津冀城市群北京到天津的距離為110公里，乘搭高鐵僅需30分鐘；珠三角城市群中的廣州和深圳距離是111.8公里，乘搭高鐵的時間亦是30分鐘；而成都到重慶的距離為270公里，乘搭高鐵需時1小時30分鐘，沿高速公路驅車，最快也要2小時30分鐘。加強連通性成為成渝城市群面臨的挑戰。此外，成都、重慶的中間帶城市經濟體量較小，如資陽，內江等，這對於一個城市群後續發展所提供的支撐力度也有所不足。