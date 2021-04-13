官媒刊文指疫苗應接盡接不意味一刀切　須對群眾健康負責

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-13 13:57

國家衛健委公布，截至2021年4月11日，全國累計接種新冠疫苗逾1.6億劑次。各省市相繼開展全民接種新冠疫苗計劃，惟有個別地區在推動接種工作中存在簡單化的問題，甚至有強制性、一刀切的情況出現，引起民眾反感。 中國紀檢監察報今日（13日）批評，盡快實現疫苗應接盡接，決不意味著一刀切，必須本著科學的精神、對群眾負責的態度，對照疫苗接種的相關禁忌，身體條件不適合接種的決不能強制要求接種，否則就是對群眾的生命健康不負責任。

上海華東師範大學閔行校區學生接種新冠疫苗。（新華社）

中國紀檢監察報指出，個別地區在推動接種工作中存在簡單化的問題，譬如有學校和主管部門將疫苗接種情況與學生升學畢業、教師績效考核掛鉤；有企業無視部分職工特殊身體情況，強制要求全員接種，不接種疫苗就直接開除；地方政府動用行政權力，將接種率與企業的生產經營掛鉤等。

事實上，對於個別地方疫苗接種中出現的簡單化、一刀切，強制要求全員接種的情況，國家衛健委日前亦明確表示必須糾正。

上海華東師範大學閔行校區體育館內，師生正在接種新冠疫苗。（新華社）

報道指出，為盡快構建免疫屏障，讓經濟社會、國際交往交流回歸正常，實現疫苗應接盡接至關重要。推進接種疫苗工作有賴各地政府多下功夫，包括加大宣傳力度，讓民眾全面了解疫苗接種的重要性、明晰國產疫苗的安全性，打消顧慮、增強信心。

同時，要優化疫苗分發、接種流程，提高接種效率，並舉例稱上海市以分步、分塊、分類在區域內全覆蓋開展摸排登記；湖北省突出重點地區、重點人群，通過在微信公眾號預約建檔、流動接種車上門接種、接種點延長服務時間等措施，提供人性化服務。

（中國紀檢監察報）