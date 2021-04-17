中國自主第三代核電　華龍一號反應堆核心裝備亮相

撰文： 蘇米 最後更新日期： 2021-04-17 19:00

中國自主第三代核電技術華龍一號的「龍系列」反應堆核心裝備首次展出引發矚目，官方稱，此次展出的華龍一號反應堆核心裝備，具有中國完整自主知識產權，是中國核電技術走出國門的重要支撐。

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根據官方央視軍事微博消息稱，該核心裝備展出是在北京（4月14日至16日）舉行的第十四屆中國國際核電工業展覽會上。

中國自主核能技術突破曾吸引法國記者的注意力。《西南日報》表示，核電是中國經濟脱碳戰略的主要工具。迄今為止，煤炭佔能源結構的55％，而核能佔5％，中國計劃到2035年將這一比例提高到10％。為實現這個宏偉的目標，將需要在15年內建造約100座反應堆。中國已啓動了14個核電站項目，比任何一個國家都多。

報道稱，中國第三代核電技術在國內市場前景廣闊，中國希望依靠一帶一路能夠把自主技術推向國外。

巴基斯坦卡拉奇核電項目（K-2、K-3）使用的就是華龍一號核電技術；而在阿根廷的另一個項目目前處於停滯狀態。

英國布拉德韋爾核電站兩個項目希望使用中國第三代核電技術。但華龍一號核電技術必須首先獲得英國當局的認證。

不過，根據國家核安全局2020年12月在生態環境部官網發佈的消息顯示，華龍一號在2020年10月底試運轉時曾一度出現狀況，所幸沒有發生輻射外漏的事件。

通報稱，福清核電廠5號機組10月27日在執行蒸汽排放連鎖檢查調試試驗期間，二回路第二環路主蒸汽管道壓力出現震盪，觸發蒸汽管道間主蒸汽壓差高保護信號，機組自動停堆，「定性為一宗0級運行事件」。