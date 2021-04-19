繼與美軍艦近距離接觸後　遼寧艦遭日戰艦跟蹤畫面曝光

撰文： 布藍 姜庚宇 最後更新日期： 2021-04-19 20:33

中國遼寧艦航母南下太平洋，繼遼寧艦與美軍「馬斯廷」號驅逐艦近距離接觸後，最新動態顯示，遼寧艦附近出現同行監視的日本護衛艦。

美國海軍日前發布「馬斯廷」號驅逐艦與解放軍遼寧艦航母並排航行的照片，遼寧艦隨後傳出在海南島東面外海停航一日。至4月18日，照片顯示，遼寧號與美艦並排航行當日，遼寧號旁邊當時亦出現一艘日本護衛艦。報道稱，從照片中艦艇的外觀特徵來看，可能是村雨級或高波級的護衛艦。

亦有自稱為華裔美軍士兵的Twitter帳號發布照片，提及此事，而目前該帳號已被移除。

同在4月18日，解放軍軍機現身台灣西南上空，同一時間，解放軍兩架空警-2000預警機、美國空軍KC-135空中加油機和美國海軍EP3E偵察機，亦現身附近空域。

此外，美軍不久前還拍到遼寧艦航母飛行訓練的畫面。美國海軍第七艦隊一名士兵在社交媒體發布的影片顯示，解放軍殲-15戰機在遼寧艦航母甲板進行起降訓練，片中有圍觀士兵驚歎的聲音。

官媒《環球時報》轉載這一影片稱，影片顯示，一架殲-15艦載機在美軍面前平穩降落在遼寧號航母上，引得現場圍觀的美軍水兵驚歎。而在遼寧艦不遠處，052D型驅逐艦成都號和055型驅逐艦南昌號一前一後也在執行護航任務。

中國官方公開介紹山東艦航母（點擊大圖瀏覽）：

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4月5日，中國海軍新聞發言人高秀成海軍大校介紹，日前，中國海軍組織遼寧艦航母編隊在台灣周邊海域進行訓練。

遼寧艦進入西太平洋不久後，中國媒體首度公開中國首艘航母山東艦的內部畫面，山東艦被指也將進入西太平洋進行訓練。而一旦山東艦做好出海作戰訓練的準備，且付諸實施，中國海軍很可能會組成該國史上首個雙航母戰鬥羣。

對此，美媒《美國之音》網站引述西方分析人士擔憂，中國將在亞太地區建立「新的海洋秩序」，美國官方也多次提到「中國海軍威脅」。但對於中國軍事力量發展，中國國防部多次強調，中國國防和軍隊的建設發展，完全是出於維護國家主權、安全、發展利益的需要，不針對任何國家，也不會對任何國家構成威脅。