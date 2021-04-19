深圳網民稱28歲解放軍弟弟突發病亡　生前接種國產滅活疫苗

撰文： 褚文 最後更新日期： 2021-04-19 13:55

中國持續推進新冠疫苗接種，截至4月17日，大陸全境已累計接種18,980.9萬劑次。據傳中國人民解放軍一名軍人突發病亡，被指與接種疫苗有關。

4月15日，深圳網友「山下花野子」在社交平台微博發文稱，「我弟弟28歲，軍人，沒有病史，單位安排統一打完國藥集團的北生滅活疫苗，第一針1月11日，第二針2月8日，在深圳濱河大道婦幼社康中心接種，在此期間，出現疲勞、皮下出血，牙齦出血的情況。」

微博續寫道「到3月24日頭痛以為感冒，突發腦出血入院，今天人已走，重度再障引起的腦出血，為什麼接種疫苗會引起再生障礙性貧血？請你們給家屬一個交代」。

微博所稱的消息引發海外媒體的關注，法廣網稱，「山下花野子」在17日凌晨還能發微博，用圖片表示「要求有打過滅活疫苗出現血小板減少的人聯絡他，又叮囑其他網友不要將他推上熱點，不要轉發信息和評論，以避免被禁」。

不過，查詢微博顯示，「山下花野子」的賬號目前僅剩3條博文，時間點為4月10日、4月17日，而4月15日所發佈的內容均已被刪除。

「再生障礙貧血症」屬於罕見血液病，患者因造血功能衰退，導致體內紅血球、白血球及血小板數量均低於常人。目前的成因大多不明，個別病例可能與遺傳、病毒感染、藥物副作用、化學品或過量輻射有關。

該病症除貧血外，還可能出現致命併發症，白血球數量下降，患者易出現嚴重細菌感染或肺炎，白血球長期處於極低水平，亦容易受真菌感染；血小板數量大幅減少，則容易出現內臟出血，若腦部及消化系統出血，則可以致命。

除特殊情況外，解放軍此前被要求全員接種疫苗。圖為解放軍軍機運輸疫苗。（微博@寰亞SYHP）

目前，中國官方和軍方並未就此事發聲，「山下花野子」所提及的軍人弟弟病亡是否屬實，外界也很難確定。

2020年12月30日，官方宣佈國藥集團的北生滅活疫苗的保護效力為79.34%，符合標準，並隨後上市，在大陸境內大面積接種。

就在4月15日當天，中共軍委機關報《解放軍報》明確表示，軍隊人員作為需隨時執行各類任務的羣體，疫苗除確有禁忌症外應當做到「全員接種」。