蔡英文晤美國訪問團：拜登上任首派團訪台　展現台美夥伴關係

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-15 16:37

在台灣，蔡英文總統今日（15日）接見由美國民主黨前參議員多德（Chris Dodd）率領的非官方代表團。蔡英文表示，這是美國總統拜登（Joe Biden）上任以來首次派團訪問台灣，展現台美雙方持續深化的夥伴關係。

蔡英文說，多德是拜登信賴的友人，訪團成員包括阿米蒂奇（Richard Armitage）及斯坦伯格（James Steinberg），顯示美國跨黨派對台灣的支持。拜登參選時就已表達要深化與台灣的關係，拜登上任後台美關係持續穩定發展，包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）等人都曾公開表達美國對台灣的支持堅若磐石。

蔡英文稱，這波疫情台灣守住防線，讓台灣成為可信賴的夥伴，尤其在供應鏈方面，在供應鏈安全、5G科技，以及基礎建設等方面，台美雙方都已經展開了更密切的合作，期待台美雙方盡速重啓TIFA對話，並且進一步強化雙邊的經濟貿易伙伴關係。在氣候變遷議題上，台灣有決心推動減碳，也全力發展綠色能源，相信這是台美雙方可以長期合作的重要議題。

蔡英文表示，近來中國大陸頻繁派遣軍艦在周邊海空域進行軍事活動，威脅區域和平穩定，台灣作為積極貢獻國際社會的一份子，願意與美國等國家共同守護印太區域的和平與穩定。

昨日（14日）下午，美國總統拜登派遣的非官方代表團抵達台灣，並進行一連三日訪問。對此，大陸國台辦發言人馬曉光表示，反對任何形式的台美之間的官方交往，希望美方不要再向「台獨」勢力發出錯誤信號。大陸外交部發言人趙立堅亦稱，「蔡英文只是中國的一個地方領導人。」中方已向美方提出嚴正交涉。

（中央社/綜合報道）