博鰲論壇｜王岐山：世界經歷新複雜深刻變化　更需要各方合作應對

撰文： 南希 最後更新日期： 2021-04-21 16:35

國家副主席王岐山周三（20日）在海南博鰲出席博鰲亞洲論壇2021年年會開幕式，其後又集體會見論壇理事和戰略合作伙伴，並與中外企業家代表座談。

《新華社》報道，在集體會見論壇理事和戰略合作伙伴時，王岐山指出，20年來，論壇成長為政商學各界加強對話、尋求合作的高層次平台，為亞洲發展以及亞洲與世界的交流發揮了重要作用。當前世界正經歷新的複雜深刻變化，更加需要各方加強交流、凝聚共識、合作應對，這為論壇發展帶來廣闊空間。

王岐山集體會見論壇理事和戰略合作伙伴，並與中外企業家代表座談

王岐山表示，今屆論壇年會主題「世界大變局：共襄全球治理盛舉，合奏『一帶一路』強音」，點出當前世界秩序存在的迫切問題，也反映國際社會的心聲。世界各國命運休慼與共，和平發展是世界潮流。正如國家主席習習近平在主旨演講中提到，中國主張要團結不要分裂、要合作不要對抗、要開放不要封閉，維護和踐行多邊主義，弘揚全人類共同價值，通過共建「一帶一路」促進共同發展，推動構建人類命運共同體。

王岐山並建議博鰲論壇論壇要形成更多藴含亞洲智慧的「博鰲觀點」，更好為亞洲長期發展繁榮出謀劃策。要把握時代脈搏，關注不斷出現的國際政治、經濟、社會、文化和生態文明新趨勢，推動各方共迎挑戰、共享機遇。要加強人才隊伍和智庫建設，為各國政府和企業開展務實合作提供更多智力支持。

在與中外企業家代表座談時，王岐山就表示，中國共產黨將滿足民眾對美好生活的嚮往作為奮鬥目標。博鰲20年發展變化，外資企業在華不斷壯大，都是中國特色社會主義市場經濟不斷完善的生動寫照。發展無止境、改革無止境、開放無止境。步入新階段、貫徹新理念、構建新格局，中華民族實現現代化，是一場深刻革命，也必然是一個長期的歷史過程。

（綜合報道）