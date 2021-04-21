科興疫苗｜智利公布真實世界研究數據　中疾控：說明是非常有效

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-04-21 18:05

國務院聯防聯控機制在周三（21日）召開新聞發布會，介紹中國的新冠疫苗接種有關情況。 對於有提問指智利衛生部已發表科興疫苗保護效果真實世界研究，研究結果表明預防保護率為67%、預防死亡率為80%，中國疾控中心研究員、科研攻關組疫苗研發專班專家組成員邵一鳴表示，數據進一步說明科興疫苗是非常有效，既能預防感染，更重要的是它能非常高效地預防住院、重症和死亡。

邵一鳴稱，智利的研究是非常重要，「智利人群數據已經過了千萬人了，這是目前最大的一個而且數據最完整的，是在全國的免疫接種運動當中產生這樣的研究數據。」邵一鳴認為，臨床試驗有大量數據，可作解讀臨床數據能不能落實到真實的防控工作。邵一鳴表示，研究證明接種科興疫苗可使醫療資源不被擠兌，即使受感染，患者也能夠很快恢復，能夠挽救大量生命，「這都是非常好的結果。」

邵一鳴又表示，目前全球新冠肺炎感染人數還在連續八星期持續上升，疫情屢創新高。智利的研究是基於全國疫苗接種運動，是寶貴數據，「在這樣的情況下，應該是個非常好的消息，是個很大的鼓舞。」邵一鳴最後呼籲，大家應該都要助一臂之力，盡快接種，建立透過接種疫苗的群體免疫。

（綜合報道）