新冠肺炎｜北京疾控：疫苗接種證明不能代替核酸檢測報告

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-20 18:07

北京疾控今日（20日）表示，在接種第二劑新冠滅活疫苗的兩周後，接種人群可產生抗體。而在新冠疫情防控需要進行核酸篩查時，疫苗接種證明不能替代核酸檢測報告。

北京疾控：疫苗接種證明不能代替核核酸檢測報告。（新華社）

據微信公眾號「北京市疾控預防控制中心」消息，根據前期新冠病毒滅活疫苗臨床試驗研究，接種第二劑次滅活疫苗大約兩周後，接種人群可以產生較好的免疫效果，即新冠病毒抗體。

至於已接種新冠疫苗的人群，可否憑藉接種證明替代核酸檢測報告，「北京市疾控預防控制中心」表示，有極少數受種者因保護失敗仍出現核酸檢測陽性或發病。譬如，全程接種疫苗後，個別因免疫失敗而未獲得有效保護，這部分人群暴露於新冠病毒後，可能因感染新冠病毒而檢出核酸陽性或發病；疫苗接種後需要一段時間才能產生保護效果，如果這段時間內感染新冠病毒，可能檢出核酸陽性或發病；處於疾病潛伏期的患者或無症狀感染者，即使接種疫苗，仍可能因已被感染而檢出核酸陽性或發病。

因此，上述人群有可能成為傳染者，在新冠疫情防控需要進行核酸篩查時，新冠病毒疫苗接種證明不能替代核酸檢測報告，還需配合相關部門進行核酸檢測。

（微信公眾號「北京市疾控預防控制中心」）