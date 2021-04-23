遼寧艦在台灣周邊海域訓練　戰鬥群首次「齊裝滿員」進入西太平洋

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-04-23 19:30

在中國海軍成立72周年前後，遼寧艦航母編隊穿越第一島鏈，在台灣周邊海域進行例行性訓練，引發關注。

4月21日，央視軍事官方微博發佈了一段遼寧艦在台灣周邊海域進行例行性訓練的畫面。

畫面顯示，除航母遼寧艦外，另外5艘軍艦分別是055型驅逐艦南昌艦、052D型驅逐艦成都艦和太原艦、054A型護衞艦黃岡艦及901型綜合補給艦呼倫湖艦。

中國軍事專家曹衞東表示，這樣的配置不僅是出海訓練，同時也在探索中國航母編隊未來遠海訓練應採取的組成模式。

此前4月5日，中國海軍新聞發言人高秀成海軍大校介紹，日前，中國海軍組織遼寧艦航母編隊在台灣周邊海域進行訓練，這是根據年度工作計劃組織的例行性訓練，旨在檢驗部隊訓練成效，有利於提高維護國家主權、安全、發展利益的能力。今後，中國海軍仍將按計劃常態組織類似演訓活動。

據稱，這是遼寧艦航母編隊首次以「齊裝滿員」的狀態進入西太平洋。

令人關注的是，就在中國官方宣佈遼寧艦演習的消息後，美國海軍官網及Facebook等平台曾發佈了一張驅逐艦「馬斯廷」號艦長里格斯（Robert Briggs），以及美軍中校斯萊（Richard Slye）從艦橋操舵室外，目視遼寧號航艦經過的照片。

照片中顯示，並排航行的「馬斯廷」號與遼寧艦的距離並不算遠，甚至可以從美軍的視角看清遼寧艦舷號及其甲板上的艦載機。照片圖注顯示，該照片於4月4日拍攝於菲律賓海。