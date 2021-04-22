美國羅斯福號航母戰鬥群重返南海　解放軍多天實戰演練

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-04-22 13:46

中美較量不斷，美國海軍「羅斯福」號航母於4月初進入南海並於4月12日駛離。但最新消息顯示，「羅斯福」號航母已在短暫補給後重返南海。同時，中國海軍發佈在南海演習最新畫面。

美國海軍研究協會網站（USNI News）4月19日發佈了美國海軍艦隊在全球的最新位置信息，根據示意圖顯示，美國海軍「羅斯福」號航母戰鬥羣已經重回南海。

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USNI報道稱，「羅斯福」號航母戰鬥羣於4月16日在關島短暫停靠，在進行了物資補給和人員輪換後返回了南海。另據「太平洋每日新聞」網站的報道，與「羅斯福」號航母隨行停靠關島補給的還包括「邦克山」號巡洋艦和「拉塞爾」號驅逐艦。

美國海軍表示，這些軍艦的艦員被限制只能在碼頭活動，以降低新冠病毒的傳播風險。在今年2月的一次靠港停留中，美國軍艦上曾有3人被檢測出感染新冠病毒（SARS-CoV-2）。

美航母近期在南海活動頻繁。4月6日至7日，「羅斯福」號航母戰鬥羣與馬來西亞皇家空軍在南海舉行演習；4月9日，「羅斯福」號航母戰鬥羣和「馬金島」號兩棲戒備大隊當天在南海海域開展了聯合作戰演練；4月12日，4架全副武裝的美國空軍F-16戰鬥機從日本北部的三澤空軍基地起飛，與位於南海的「羅斯福」號航母開展聯合訓練。

另據中國智庫「南海戰略態勢感知」計劃平台消息，近來，美軍RC-135W電子偵察機在中國近海十分活躍，且幾乎全程打開ADS-B信號「明碼」飛行。4月16日至21日已累計出動3個架次，這些活動的抵近距離之近、作業時間之長、活動範圍之廣，都是近幾個月來所少有。

4月21日，美空軍1架RC-135W電子偵察機從沖繩嘉手納起飛，8時許進入南海，先後針對廣東、海南、西沙、南沙、中沙（黃巖島）進行抵近偵察。17時前後，RC-135W經巴士海峽離開。

在此背景下，中國海軍加強在南海的演練。解放軍海軍官方微博「人民海軍」發佈的最新照片顯示，解放軍海軍某登陸艦大隊組織嵩山艦、衡山艦赴南海某海域進行為期多天的實戰化訓練。