首支國產mRNA疫苗將展開三期臨床　研發公司：與海外完全可比

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-04-13 13:53

據央廣網報道，中國首支mRNA（信使核糖核酸）疫苗已二期臨床試驗進入尾聲，一切進展順利，將在5月於海外開展三期臨床。 研發該疫苗的艾博生物創始人英博博士表示，不管是動物體內實驗還是臨床實驗，目前的結果顯示，這款疫苗與海外兩個mRNA疫苗完全可比。

據報道，這款新型冠狀病毒mRNA疫苗（ARCoV）由艾博生物聯合軍事科學院軍事醫學研究院、雲南沃森生物共同研製，預計從2021年第三季度開始，全年有1.2億支產能，對外出口產能可達到數億劑。

2月1日，科研人員展示新型冠狀病毒mRNA疫苗研發實驗過程。（資料圖片／中新社）

截至目前，全球共有兩款mRNA疫苗獲批，分別為德國BioNTech公司與輝瑞合作研發的BNT162b2，以及美國Moderna公司研發的mRNA-1273，二者在臨床試驗中展現出的保護率均超過90%，是目前國際上保護率數據最高的新冠疫苗。但兩者儲運溫度條件相對苛刻，分別需要攝氏零下70度和零下20度。

艾博生物是中國最早從事mRNA藥物研發的公司之一，2019年初創建於蘇州工業園區，2020年聯合軍事科學院軍事醫學研究院、雲南沃森生物成功研發了首個中國進入臨床的新冠ARCoV疫苗。

與現有疫苗「溝針」形成互補

英博認為，mRNA疫苗除了單獨使用有很好的預防效果，還可以跟現有疫苗形成一個良好的互補。比如，為滅活病毒疫苗增加細胞免疫；給腺病毒載體的疫苗進行第二針的接種。「mRNA疫苗對變異毒株的研發和生產的速度是最快的。交叉使用是1+1>2的功效。這樣可以快速有效的抵抗變異的新冠疫情。」