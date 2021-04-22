研究指國藥疫苗未見嚴重不良反應　28天中和抗體4倍增長率近100%

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-22 14:28

中國核心學術期刊《中華流行病學雜誌》周三（21日）刊登論文，就國藥集團中國生物北京製品研究所、武漢生物製品研究所的新型冠狀病毒滅活疫苗大規模緊急使用發布安全性評價，指該兩款新冠疫苗的Ⅰ/Ⅱ期臨床階段性研究結果皆顯示，接種後安全性良好，未見嚴重不良反應，兩劑疫苗接種後28天，抗新冠病毒中和抗體4倍增長率更接近100%。

該題為「新型冠狀病毒滅活疫苗（Vero細胞）大規模緊急使用安全性評價」的論文，利用中國生物自主開發的「疫苗接種信息採集系統」作研究，對系統記錄緊急使用的519543人次進行數據分析。與Ⅱ期臨床試驗相比，北京生物製品研究所生產的新冠滅活疫苗總體不良反應發生率為13%，武漢生物製品研究所生產的，則為19%。結果顯示，中國生物新冠滅活疫苗不良反應率遠低於Ⅱ期臨床階段性結果。

中國國藥集團的新冠滅活疫苗等產品此前亮相中國服貿會。（AP）

不良反應以疲勞及接種部位疼痛為主

研究參考腸道病毒71型（EV71）滅活疫苗上市後大人群接種安全性分析結果，EV71滅活疫苗總不良反應發生率為1.079%至3.310%。甲型肝炎滅活疫苗在成人和兒童中的不良反應發生率分別為2.90%至35.56%。

如按性別劃分，上述系統累計記錄男性接種者297996人次，接種後不良反應數據2149條；累計記錄女性接種者190418人次，接種後不良反應數據3015條，女性的不良反應發生率為1.58%，高於男性的0.72%。而若按年齡劃分，不良反應發生率最低的是60歲以上人群，為0.32%，其次是30至39歲人群，為1.18%；不良反應發生率最高的是12至18周歲人群，為11.31%，以疲勞及接種部位疼痛為主。

綜合而言，研究認為上述兩款新冠滅活疫苗表現出了良好的安全性，為疫苗附條件上市，以及上市後大規模人群廣泛接種予以有力支撐。

（澎湃新聞）