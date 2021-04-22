Tesla稱願提供行車數據　維權女車主家屬：不接受指定鑑定機構

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-22 11:36

上海車展女車主維權事件持續發酵。昨日（21日），中國消費者協會及國家市場監管總局相繼發文批評Tesla，並責成有關部門要依法維護消費者合法權益。河南鄭州鄭東新區市場監管局責令特斯拉汽車銷售服務（鄭州）有限公司，要無條件向涉事車主提供事故前半小時的完整行車數據。 同日，Tesla再度在微博發文稱，願意全力配合並提供行車數據，懇請市監局指定第三方檢測鑑定機構開展鑑定，還原真相。 今日（22日），涉事車主的家屬稱不太能接受任何一方指定的第三方檢測鑑定機構，表明「我們肯定是想要自己去找有資質和權威性的機構」。

女車主身穿寫有「剎車失靈」的T恤，站在Tesla車頂上不斷大喊「特斯拉剎車失靈」。（微博）

Tesla昨晚在微博上回應事件，表示已主動與鄭州市市場監督管理局聯繫並彙報相關情況，為了維護消費者的權益，願意全力配合，向第三方鑑定機構、政府指定的技術監管部門或消費者本人，提供事發前半小時的車輛原始數據。

同時，Tesla懇請鄭州市市監局指定權威、有資質的第三方檢測鑑定機構，開展檢測鑑定工作，並承擔鑑定的全部費用。

據此前報道，一名張姓女車主本月19日現身上海車展，她身穿寫有「剎車失靈」的T恤，並站在Tesla車頂上不斷大喊「特斯拉剎車失靈」。她事後因擾亂公共秩序，被執法部門處以行政拘留5日。

對於Tesla願意提供事發前半小時車輛的原始數據，張女的丈夫李先生表示歡迎，並感謝有關政府部門和網民。然而，對於Tesla懇請鄭州市市監局指定第三方檢測鑑定機構，他則保持謹慎態度，並表明不太能接受由任何一方指定的第三方檢測鑑定機構。李先生表示，Tesla一直對外發布聲明，但至今沒有任何工作人員與他取得聯繫，希望經過此事後，Tesla能一改對待消費者的態度。

中國消費者協會及國家市場監管總局相繼發文批評Tesla。中國消費者協會指出，面對消費者的投訴，企業有責任要向消費者提供合理的解釋和有效解決方案，應當依法落實產品質量責任，保護消費者安全權益。作為汽車生產者，企業掌握相關數據，應當利用專業知識嚴格自查，技術優勢不應成為解決問題的阻礙。

同時，消費者主張權利應當依法進行，理性維權，避免過激行為。中消協希望涉事企業積極配合調查，主動提供數據和資料，妥善處理消費糾紛，切實保護消費者合法權益。

國家市場監管總局消息稱，高度重視上海車展Tesla車主維權事件，已責成河南省、上海市等地市場監督管理部門依法維護消費者合法權益，並強調企業要切實履行質量安全主體責任，為消費者提供優質安全的產品和服務。

（新華日報／新京報）