「快手一哥」辛巴再捲醜聞　遭旗下前女主播討薪索賠近6800萬元

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-22 13:10

被稱為「快手一哥」的內地網紅主播「辛巴」（本名辛有志）不時捲入醜聞，如承認帶貨燕窩誇大宣傳被停播、在直播中拉着妻子連踢5腳被質疑家暴等。近日，辛巴旗下公司原簽約主播安若溪決定「討薪」，在微博公開對辛巴實控的廣州巴伽娛樂傳媒文化有限公司（簡稱巴伽娛樂）的民事反訴狀，共索賠近6800萬元（人民幣．下同）。

此前，由於服務合約糾紛，巴伽娛樂起訴了多位解約藝人，在快手擁有962萬粉絲的安若溪正是其中之一。

不過本月15日，安若溪在微博上公開了對巴伽娛樂的民事反訴狀，要求解除雙方於去年2月21日簽訂的《演繹事業推廣發展合同》，並要求支付合約期內從事演藝事業工作及活動所產生所有收入的相應份額，總共2650.36萬元。另外，反訴狀還要求按照合約約定標準，支付自今年2月3日起的滯納金，合共約88.79萬元，以及支付懲罰性賠償金4000萬元。

天眼查信息顯示，巴伽娛樂與安麗萍（即安若溪）相關合約糾紛，已於本月16日開庭審理。據反訴書內容顯示，辛巴旗下公司具驚人吸金力，自去年2月21日至今年1月12日，安若溪共參與了23場、總時長202.8小時的電商合作活動，共獲得支付金額5.34億元，淨支付金額則合計約3.81億元。

辛巴近年來不時陷入爭議，如去年11月，他直播帶貨的一款「燕窩」，被質疑只是糖水，不但成份僅得0.014克「唾液酸」，而且包裝標籤亦顯示產品類別是「風味飲料」。辛巴後來發聲明致歉，指團隊決定優先維護消費者權益，召回在直播帶貨期間銷售的全部涉事產品，並且承擔「退一賠三」責任，總金額超過6000萬元。

（中國證券報）